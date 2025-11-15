Magyarország számára továbbra is az a legfontosabb kérdés, hogy kitud-e maradni a háborúból - mondta a Digitális Polgári Körökországjárásának első állomásán, Győrben a kormányfő. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a háborúellenes gyűlésen ismét arról beszélt: azért állnak ki a béke mellett, mert Európa háború küszöbén áll. Közölte azt is, azért van szükség az amerikai pénzügyi védőpajzsra, mert Trianonban életképtelen Magyarországot hoztak létre. Az energiaszankció alóli mentességről szólva megismételte: amíg az amerikai elnök így akarja, a megállapodás időlimit nélküli.

Repülőrajt helyett a recesszió, az eladósodás és az amerikai mentőcsomag mocsarába lökte a hazánkat és a magyarokat Orbán Viktor, erről beszélt Magyar Péter, a Tisza Párt országjárásának győri rendezvényén. A párt elnöke kijelentette, az elmúlt 15 évben 20 ezer milliárd forintot loptak el a magyar emberektől. Magyar Péter ismét felszólította Orbán Viktort, hogy álljon ki vele vitázni. Közölte azt is, készen álla a miniszterelnöki feladat ellátására.

Legyen a fiatalok lázadása az, hogy megvédik a hazájukat - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Fidelitas XXII. kongresszusán, Budapesten. Menczer Tamás hangsúlyozta: azt javasolja minden fiatalnak, hogy védjék meg nagyszüleik 13. és 14. havi nyugdíját, az édesanyjuk adómentességét, a családtámogatásokat, és lépjenek fel a rombolással szemben.

A horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok továbbra is a két ország együttműködésének erős és nélkülözhetetlen hídjai - jelentette ki Zoran Milanovic horvát elnök a drávaszögi Kopácson, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnökkel együtt tett látogatást a helyi Magyarok Otthonában. A magyar államfő kijelentette, Magyarország és Horvátország egyaránt értékként és erőforrásként tekint az őshonos nemzeti közösségekre.

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország egyre inkább függ az energiahordozók és a fémek Kínába irányuló exportjától. A jelentés szerint 2025 első 9 hónapjában az Oroszország és Kína közötti kereskedelem volumene 163,6 milliárd dollárra csökkent, ami csaknem 10 százalékkal kevesebb, mint 2024 azonos időszakában. A visszaesés fő oka az ukrán hírszerzés szerint az energiahordozók árának zuhanása volt.

Letartóztatási kérelmet nyújtottak be Ukrajna korábbi kormányfő-helyettese, Olekszij Csernisov ellen az energetikai szektorban feltárt korrupció ügyében. Ukrajna korrupcióellenes hatóságának gyanúja szerint a 48 éves politikus 1,2 millió dollárt és 100 ezer eurót kapott készpénzben a korrupciós hálózat tagjaként.

Megerősítette Ukrajna részleges csődhelyzeti besorolását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő elemzésében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ukrán besoroláshoz nem kapcsolódik osztályzati kilátás.

Az orosz erők újabb csapást mértek a dél-ukrajnai Herszon városára. A megyei kormányzó azt közölte: a támadásban életét vesztette egy idős nő, egy egészségügyi dolgozó pedig súlyosan megsebesült.

Washington nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalattevékenységének a folytatását - közölte a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető azt is közölte: az amerikai vezetés, az orosz tulajdon teljes kivonását követeli. Hozzátette ugyanakkor, hogy Szerbia február 13-ig időt kapott arra, hogy a tulajdonosi struktúrát megváltoztassa.

Több mint kétszáz élelmiszeripari termék vámját függesztette fel az amerikai elnök. Köztük van a kávé, a marhahús, a banán, a narancslé és a paradicsom is. A Fehér Ház szerint az enyhítést a kereskedelmi tárgyalások sikerei indokolják.

Jövő héten készül beperelni a BBC-t Donald Trump. Az összeg akár 5 milliárd dollár is lehet. A brit közszolgálati csatorna már korábban jelezte: nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést. A BBC korábban elismerte, hogy a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump erőszakra uszított volna a Capitolium támadásakor.

Harminc évvel a boszniai háború lezárása után nyomozás indult Olaszországban az úgynevezett szarajevói emberszafariügyben. A milánói ügyészség azt vizsgálja, kik és kinek szerveztek embervadászatot az ostrom alatt álló Szarajevóban az 1992-1995-ös boszniai háború idején.

Ismét őslakos tüntetők zavarták meg az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciájának munkáját a brazíliai Amazonas-vidéken fekvő Belémben. Civil szervezetek bírálták, hogy sok olyan lobbista van jelen a tanácskozáson, aki a fosszilis energiahordozók kitermelésében és értékesítésében közvetve vagy közvetlenül érdekelt.

Hatástalanították a Nürnbergben talált második világháborús légibombát, miután a város történetének legnagyobb evakuálását hajtották végre. Három tűzszerész körülbelül egy órán át dolgozott a bomba hatástalanításán. A robbanószerkezetet ezután elszállították, és az érintett mintegy 21 ezer lakó visszatérhetett otthonába.

Már a jövő év elején távozhat az Apple vezérigazgatói posztjáról Tim Cook - értesült a The Financial Times. Az eddigi információk szerint az igazgatótanács és a felső vezetés nemrég fokozta az előkészületeket a több mint 14 év után várható visszavonulásra.