ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Államfői csúcs volt egy horvátországi faluban – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Európa háború küszöbén áll, Magyarországnak ki kell belőle maradni – hangoztatta Orbán Viktor Győrben. Washington nem engedélyezte a szerb kőolajipari vállalattevékenységének a folytatását. Vizsgálják, hogy gazdag olaszok valóban vadásztak-e emberekre a háborús Szarajevóban. Az InfoRádió legfontosabb szombati hírei.

Magyarország számára továbbra is az a legfontosabb kérdés, hogy kitud-e maradni a háborúból - mondta a Digitális Polgári Körökországjárásának első állomásán, Győrben a kormányfő. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a háborúellenes gyűlésen ismét arról beszélt: azért állnak ki a béke mellett, mert Európa háború küszöbén áll. Közölte azt is, azért van szükség az amerikai pénzügyi védőpajzsra, mert Trianonban életképtelen Magyarországot hoztak létre. Az energiaszankció alóli mentességről szólva megismételte: amíg az amerikai elnök így akarja, a megállapodás időlimit nélküli.

Repülőrajt helyett a recesszió, az eladósodás és az amerikai mentőcsomag mocsarába lökte a hazánkat és a magyarokat Orbán Viktor, erről beszélt Magyar Péter, a Tisza Párt országjárásának győri rendezvényén. A párt elnöke kijelentette, az elmúlt 15 évben 20 ezer milliárd forintot loptak el a magyar emberektől. Magyar Péter ismét felszólította Orbán Viktort, hogy álljon ki vele vitázni. Közölte azt is, készen álla a miniszterelnöki feladat ellátására.

Legyen a fiatalok lázadása az, hogy megvédik a hazájukat - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Fidelitas XXII. kongresszusán, Budapesten. Menczer Tamás hangsúlyozta: azt javasolja minden fiatalnak, hogy védjék meg nagyszüleik 13. és 14. havi nyugdíját, az édesanyjuk adómentességét, a családtámogatásokat, és lépjenek fel a rombolással szemben.

A horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok továbbra is a két ország együttműködésének erős és nélkülözhetetlen hídjai - jelentette ki Zoran Milanovic horvát elnök a drávaszögi Kopácson, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnökkel együtt tett látogatást a helyi Magyarok Otthonában. A magyar államfő kijelentette, Magyarország és Horvátország egyaránt értékként és erőforrásként tekint az őshonos nemzeti közösségekre.

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország egyre inkább függ az energiahordozók és a fémek Kínába irányuló exportjától. A jelentés szerint 2025 első 9 hónapjában az Oroszország és Kína közötti kereskedelem volumene 163,6 milliárd dollárra csökkent, ami csaknem 10 százalékkal kevesebb, mint 2024 azonos időszakában. A visszaesés fő oka az ukrán hírszerzés szerint az energiahordozók árának zuhanása volt.

Letartóztatási kérelmet nyújtottak be Ukrajna korábbi kormányfő-helyettese, Olekszij Csernisov ellen az energetikai szektorban feltárt korrupció ügyében. Ukrajna korrupcióellenes hatóságának gyanúja szerint a 48 éves politikus 1,2 millió dollárt és 100 ezer eurót kapott készpénzben a korrupciós hálózat tagjaként.

Megerősítette Ukrajna részleges csődhelyzeti besorolását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő elemzésében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ukrán besoroláshoz nem kapcsolódik osztályzati kilátás.

Az orosz erők újabb csapást mértek a dél-ukrajnai Herszon városára. A megyei kormányzó azt közölte: a támadásban életét vesztette egy idős nő, egy egészségügyi dolgozó pedig súlyosan megsebesült.

Washington nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalattevékenységének a folytatását - közölte a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető azt is közölte: az amerikai vezetés, az orosz tulajdon teljes kivonását követeli. Hozzátette ugyanakkor, hogy Szerbia február 13-ig időt kapott arra, hogy a tulajdonosi struktúrát megváltoztassa.

Több mint kétszáz élelmiszeripari termék vámját függesztette fel az amerikai elnök. Köztük van a kávé, a marhahús, a banán, a narancslé és a paradicsom is. A Fehér Ház szerint az enyhítést a kereskedelmi tárgyalások sikerei indokolják.

Jövő héten készül beperelni a BBC-t Donald Trump. Az összeg akár 5 milliárd dollár is lehet. A brit közszolgálati csatorna már korábban jelezte: nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést. A BBC korábban elismerte, hogy a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump erőszakra uszított volna a Capitolium támadásakor.

Harminc évvel a boszniai háború lezárása után nyomozás indult Olaszországban az úgynevezett szarajevói emberszafariügyben. A milánói ügyészség azt vizsgálja, kik és kinek szerveztek embervadászatot az ostrom alatt álló Szarajevóban az 1992-1995-ös boszniai háború idején.

Ismét őslakos tüntetők zavarták meg az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciájának munkáját a brazíliai Amazonas-vidéken fekvő Belémben. Civil szervezetek bírálták, hogy sok olyan lobbista van jelen a tanácskozáson, aki a fosszilis energiahordozók kitermelésében és értékesítésében közvetve vagy közvetlenül érdekelt.

Hatástalanították a Nürnbergben talált második világháborús légibombát, miután a város történetének legnagyobb evakuálását hajtották végre. Három tűzszerész körülbelül egy órán át dolgozott a bomba hatástalanításán. A robbanószerkezetet ezután elszállították, és az érintett mintegy 21 ezer lakó visszatérhetett otthonába.

Már a jövő év elején távozhat az Apple vezérigazgatói posztjáról Tim Cook - értesült a The Financial Times. Az eddigi információk szerint az igazgatótanács és a felső vezetés nemrég fokozta az előkészületeket a több mint 14 év után várható visszavonulásra.

Kezdőlap    Napinfo    Államfői csúcs volt egy horvátországi faluban – a nap hírei

ukrajna

orbán viktor

napinfó

hír

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor országjárása első állomásán, Győrben: „veszély van!”

Orbán Viktor országjárása első állomásán, Győrben: „veszély van!”

Győrben kezdte karácsonyig tartó országjárását a kormányfő. Olyan érzései vannak, mint amiket a történetírók leírtak az első világháború előtti időszakról. Ukrajna ügyében reagált arra a vádra, mely szerint a magyar narratíva gyakran egybeesik az orosszal. A háborús fenyegetettség mentén szerinte össze kell szednie magát. A háború elején az oroszok szerinte azt ajánlották, hogy két megyét adjanak át az ukránok, és ne lépjenek be a NATO-ba. Erre az ukránok angolszász nyomásra nemet mondtak, ezek után az orosz igény négy megyére vonatkozik már.
 

Magyar Péter szintén Győrben: „kitől fél, elnök úr?”

Megvan, mikor mutatják be a Tisza jelölt-jelöltjeit

Felmérték az Orbán Viktor és Magyar Péter iránti bizalmat

Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor akcióban, megtorpant a Tisza

Plakátkampány indult Magyar Péter és a Tisza Párt ellen, méghozzá Győrben

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentésre készül Orbán Viktor - Hétfőn sajtótájékoztatót tart

Bejelentésre készül Orbán Viktor - Hétfőn sajtótájékoztatót tart

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hétfő délelőtt közös sajtótájékoztatót tart. Az eseményről élőben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Halálos vonatrodeo Ausztriában: menet közben, a vonat tetejéről zuhant a sínekre egy fiatal nő

Halálos vonatrodeo Ausztriában: menet közben, a vonat tetejéről zuhant a sínekre egy fiatal nő

A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC now faces tough legal battle with world's most powerful man. What happens next?

BBC now faces tough legal battle with world's most powerful man. What happens next?

Anyone who thought an apology to Donald Trump was going to stop his threat of a lawsuit was deluded, writes Culture and Media Editor Katie Razzall.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 22:10
Az európai bírósághoz fordul a kormány, ha Brüsszel kereskedelempolitikai döntésként viszi át az orosz energia vásárlásának tilalmát - a nap hírei
2025. november 10. 22:07
Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb költségvetési hiányáról számolt be októberben a Nemzetgazdasági Minisztérium - a nap hírei
×
×
×
×