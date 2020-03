Megfékezhetőnek tartja a koronavírus járvány terjedését a WHO - Hírösszefoglaló

Folytatódik a határátkelőkön a lehetséges betegek előzetes szűrése a koronavírus járvány miatt - mondta sajtótájékoztatóján az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője. Működik a két zöld szám is, amelyre több mint 2 ezer hívás érkezett eddig. Lakatos Tibor megismételte, hogy Magyarországon továbbra sincs koronavírusossal fertőzött beteg. Müller Cecília országos tisztifőorvos a két fertőzött külföldi diáklányról, akik Budapesten is jártak elmondta: a hatóságok most próbálják kideríteni, hogy kikkel érintkeztek.

Nem tartja összeegyeztethetőnek az uniós joggal a magyar reklámadóhoz kapcsolódó szankciórendszert az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága. 2017 januárjában az adóhivatal mulasztási bírságot szabott ki a dublini székhelyű Google Ireland társaságra a reklámadóhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt. A magyar jog szerint ez első alkalommal 10 millió forint, majd naponta az előzőleg kiszabott mulasztási bírság háromszorosának megfelelő, mindösszesen egymilliárd forint összegű bírság szabható ki. A Google viszontkeresetében diszkriminatívnak nevezte a döntést. A bíróság most azt mondta ki, hogy a reklámadó jogszerű volt, de a szankciók túlzóak.

A héten elkezdődhetnek a bértárgyalások az állami közszolgáltató vállalatoknál. Erre a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter képviselője adott felhatalmazást a társaságok vezetőivel tartott egyeztetésen. A háromoldalú megbeszélést Dávid Ilona, a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége elnöke kezdeményezte a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma munkavállalói oldalának kérésére.

A bizonyított új koronavírusos esetek mintegy 3,4 százaléka végződik halállal - közölte a WHO. A szezonális influenzának 1 százalék alatti a halálozási rátája, de a szervezet szerint az új koronavírus-járvány megfékezhető. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója Genfben arról beszélt: az új koronavírus kevésbé hatékonyan terjed, mint az influenza, egészséges emberek közvetítésével a jelek szerint nem terjed, több súlyos betegséget okoz, mint az influenza, nincsenek még védőoltások és gyógyszerek, de megfékezhető.

Összesen 45 millió eurót biztosít az Európai Unió az új típusú koronavírussal összefüggő gyógyszerkutatásokhoz. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az unió azt várja, hogy a gyógyszeripar szereplői hasonló összeggel járulnak majd hozzá a kutatások finanszírozásához, így az összberuházás értéke a 90 millió eurót is elérheti.

Az Európai Unió minden szükséges támogatást megad Görögországnak a migrációs válság kezeléséhez - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen azt mondta: Athén a helyzetre tekintettel akár 700 millió eurónyi támogatásban is részesülhet. A török-görög határ török oldalán több mint 10 ezer ember gyűlt össze annak hatására, hogy Törökország bejelentette: már nem akadályozza továbbvonulásukat az Európai Unió felé.

Lemondott a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának elnöksége, miután a szombati parlamenti választáson nem jutott be a szlovák parlamentbe a Magyar Közösségi Összefogás néven indított közös felvidéki lista, amelynek az MKP volt a legerősebb szereplője. A Híd elnöke, Bugár Béla még a választás napján lemondott. A választáson 6 párt jutott be új szlovák parlamentbe, magyar képviselet nincs köztük.

Rendkívüli kamatcsökkentésről döntött a Fed. Az amerikai jegybank 50 bázisponttal, 1 és 1,25 százalék közötti szintre mérsékelte az irányadó kamatot. A Fed csak két hét múlva tartja kétnapos kamatdöntő ülését, de már hétfőn találgatások láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy már korábban kamatcsökkentést hajthat végre a koronavírus kedvezőtlen hatásainak enyhítése céljából. Utoljára 2008-ban döntött rendkívüli kamatcsökkentésről a Fed.

Munkacsoportot állított fel a koronavírus-járvány miatt az Európai Labdarúgó Szövetség. A testület feladata, hogy megoldást találjon a versenynaptárt érintő problémákra. A vírus európai terjedése miatt több labdarúgó-bajnokságban is mérkőzéseket halasztottak el, a legnagyobb problémát mindez várhatóan Svájcban okozza, ahol a helyi bajnokságot legalább március 23-ig felfüggesztették.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy az eredetileg kiírt időpontban, vagyis július 24 és augusztus 9-e sikeresen meg lehet rendezni a tokiói nyári ötkarikás játékokat. A Előzőleg Hasimoto Szeiko olimpiarendezésért felelős miniszter úgy fogalmazott: elvben lehetséges, hogy a koronavírus-járvány miatt az év végén rendezzék meg a nyári tokiói játékokat.

Örök nyugalomra helyezték Wichmann Tamást a Farkasréti temetőben. A kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenus 72 éves korában hunyt el február 12-én, hosszan tartó, súlyos betegség után.