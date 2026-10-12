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Nyitókép: Unsplash

Balaton sütije 2026: így költötték süteménybe a cukrászok, mit jelent számukra az őszi Balaton

Infostart / InfoRádió

A hévízi Ensana Thermal Hotel cukrászda „Kék Balaton” fantázianevű desszertje nyerte el a Balaton sütije 2026 címet. A harmadik alkalommal megrendezett versenyre összesen 27 édességgel neveztek a cukrászok és a fiatal tehetségek – mondta el az InfoRádióban Stadler-Szentpéteri Ildikó, a VisitBalaton365 belföldi marketing vezetője.

„Az idei Balaton sütije verseny lényege az volt, hogy a nevező cukrászok megmutassák, mit jelent számukra a Balaton ízekben kifejezve, milyen alapanyagokat használnának, ami a leginkább jellemzi az őszi Balatont” – mondta az InfoRádióban Stadler-Szentpéteri Ildikó, a VisitBalaton365 belföldi marketing-vezetője.

  • Az áfonyás, málnás ízesítésű, fehér csokis bevonatú Kék Balatont a hévízi Ensana Thermal Hotel cukrásza készítette.
  • Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart Cukrászat Balatoni hab fantázianevű édessége végzett az élen.
  • A juniorok között a siófoki Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak.

A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütije kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett.

Gevlich Lilia által készített Kék Balatonhoz a cukrász feketeáfonya-mousse-t, málnát és olívaolajat használt. A VisitBalaton365 közlése szerint a desszert „hullámos formájával, fehér csokoládés velúrbevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi”.

A mindenmentes kategóriában győztes Balatoni hab desszertet Rábai Anita és Rosta Sándor készítette. Összetevői: mandulás-málnás piskóta, málna, kakaóbabtöret és tonkababos étcsokoládé-mousse.

A siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium tanulói – Győrgy Tímea Beáta és Pataki Sára – Balatoni kert nevű desszertjükkel nyerték a juniorok versenyét. A süteményben az őszibarack, a fehérbor, a dió és a mandula „találkozik”. A tonkababos fehércsokoládé-mousse-t gyümölcsös réteg és diópraliné egészíti ki.

A szervezők a marketing@visitbalaton365.hu e-mail címen várják azon balatoni cukrászdák és vendéglátóhelyek jelentkezését, amelyek szeretnék elkészíteni és kínálni a Balaton sütije 2026 nyertes desszertjeit – közölték a szervezők.

A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni Hévízen a készítőiknél.

A VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány szervezte verseny díjait a badacsonyi Füge Feszten adták át.

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Kezdőlap    Kultúra    Balaton sütije 2026: így költötték süteménybe a cukrászok, mit jelent számukra az őszi Balaton

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