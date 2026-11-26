Mukics Dániel közölte: elsősorban úton keresztbe fordult, megcsúszott, árokba hajtott járművekhez hívták a tűzoltókat.

Megjegyezte, hogy az elkövetkező napokban továbbra is változó halmazállapotú csapadékra lehet számítani, ezért

a katasztrófavédelem minden autóstól azt kéri, hogy ahol meteorológiai riasztás van érvényben ónos eső miatt, ott inkább ne üljenek autóba.

Azt, hogy éppen hol van érvényben riasztás ónos eső miatt, a met.hu oldalon lehet megtekinteni - jelezte, hozzátéve, hogy érdemes megnézni az utinform.hu weboldalt is.

A szóvivő hasznosnak nevezte, hogy a katasztrófavédelem ingyenes telefonos alkalmazásának letöltését, a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatást (VÉSZ), amelyen minden fontos információ megtalálható.

Mukics Dániel hangsúlyozta, hogy kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel induljanak el a gépkocsivezetők, nyári gumival ne.

Indulás előtt ne csak a jármű szélvédőjéről takarítsuk le a havat, hanem az autó tetejéről is, mert a tetőn lévő hótömeg fékezésnél előre csúszhat és balesetveszélyes helyzetet idéz elő - fűzte hozzá.

Közölte azt is, érdemes úgy felkészülni egy autóútra, hogy akár el is akadhatunk az autóval, ezért hasznos lehet, ha van nálunk némi élelem és víz, vagy tea.

Aki elakad, kapcsolja be a vészvillogót, és csak akkor szálljon ki a járműből, ha biztonságos. Amennyiben viszont az autóban marad, várva a segítségre, arra kell ügyelni, hogy a kipufogónyílást ne torlaszolja el hó – tanácsolta a szóvivő.

Kitért arra is, hogy a hideg időben intenzívebben kell otthon fűteni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszközt használnak, ott gondoskodni kell az állandó levegő-utánpótlásról, különben szén-monoxid keletkezhet. Nem elég néha kinyitni az ablakot, állandó és automatikus légbevezetésről kell gondoskodni - írta Mukics Dániel.

Útinform: nehezen járhatók a soproni határátkelő felé vezető utak

A havazás miatt nehezen járhatók a soproni határátkelő felé vezető utak – közölte az Útinform csütörtökön.

A magyar-osztrák határon a soproni határátkelő felé vezető gyorsforgalmi, valamint főutakon a rendkívüli időjárási helyzet és az erős forgalom miatt jelentős menetidő-hosszabbodásra kell számítani – írták.

70 célgép járja Budapest útjait A Budapesti Közműveknél III-as készenléti fokozatban folyamatos, 12 órás váltott műszakokban dolgoznak; munkagépeik már szerda kora reggel óta az utakon vannak, folyamatosan ellenőrzik a lefagyásra hajlamos útszakaszokat – közölte a vállalat csütörtökön. A munka a havazás megérkezésekor, majd éjszaka is folytatódott: a célgépeik csütörtök reggelig több, mint 16 ezer kilométert tettek meg a fővárosi utakon és több mint 760 tonna síkosságmentesítő anyagot szórtak ki az útpályákra.

A munka csütörtökön napközben is hasonlóan a teljes rendelkezésre álló gépparkkal, 12 órás váltott műszakban folytatódik, amit nehezít, hogy elsősorban a budai területeken lefagytak az utak a vegyes halmazállapotú csapadéktól. A Budapesti Közművek több, mint 70 célgépe és közel 700 munkavállalója jelenleg is síkosságmentesítéshez kapcsolódó feladatokat végez. A főváros útjait a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója a rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait,

majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat,

ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai és kereskedelmi egységekhez vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!