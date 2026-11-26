A Regőczi István teret az esti, éjjeli havazásban teljesen belepte a hó a XII. kerületben, egy gépjármű neki is ment egy fának, és az autóbuszok sem tudtak feljutni.
Késő este már a BKK is közölte, hogy a hegyvidéki járatok nem feltétlenül jutnak el a végállomásukig.
Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője az InfoRádiónak nyilatkozva kijelentette, jól láthatóan nem történt gépi előszórás, hiába rendelte meg a BKK-t.
„A tavalyi tapasztalatok alapján már láthattuk, hogy elakadtak az autók errefelé, ebből a tapasztalatból kiindulva lett megrendelve idén is a vizes-sós szolgáltatás, ha megtörtént volna, nem tapadt volna le a hó, hanem elfolyt volna, és a közlekedés is sokkal biztonságosabb maradt volna. Ahogy a képekről láttuk, ilyen szórás nincs” – rögzítette.
Közlése szerint a következő fővárosi szakbizottsági ülésre jelentést kér.
De mi utalt rá, hogy nem volt szórás?
Gál József szeretné látni a jelentésben azt, hogy mikor érkeztek ki a szórókocsik az említett területre, akkor majd minden kiderül.
Azt valószínűsíti, hogy egyszerűen nem értek oda a helyszínekre, ezért lehet majd tisztán látni, ha a szolgáltató leírja, pontosan milyen eszközzel, hol és mikor végeztek munkát szerda este.
„Tudjuk, hogy mikor kezdődött a havazás, a Budapesti Közművek két meteorológiai szolgáltatóval is szerződésben áll. Nekik is tudni kellett volna, mikor érkezik a hó, ezt megelőzően 1-2 órával kellett volna szórni” – folytatta.
Az adatokból kiolvasható majd szerinte bárki számára, hogy mulasztás történt.
Hogy mi kell ahhoz, hogy egy hegyi busz végigmehessen ilyen időben is az útvonalán, arról elmondta: van arra egy protokoll, hogy milyen sorrendben síkosságmentesítik az utakat, és első kategóriás helyszínek
- a hidak, a bevezetőutak, a felüljárók, a főútvonalak és a hegyvidéki utak.
„Van tehát protokoll, csak úgy látszik, a saját elvárásukat sem tudták teljesíteni. Át kell vizsgálni ezek után a protokollt, a munkaszervezést. Októberben bemutatták, hogy minden rendben lesz idén, leesett az első hó, és máris kiderült, hogy nincs minden rendben” – nyomatékosította Gál József.
A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.