A Regőczi István teret az esti, éjjeli havazásban teljesen belepte a hó a XII. kerületben, egy gépjármű neki is ment egy fának, és az autóbuszok sem tudtak feljutni.

Késő este már a BKK is közölte, hogy a hegyvidéki járatok nem feltétlenül jutnak el a végállomásukig.

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője az InfoRádiónak nyilatkozva kijelentette, jól láthatóan nem történt gépi előszórás, hiába rendelte meg a BKK-t.

„A tavalyi tapasztalatok alapján már láthattuk, hogy elakadtak az autók errefelé, ebből a tapasztalatból kiindulva lett megrendelve idén is a vizes-sós szolgáltatás, ha megtörtént volna, nem tapadt volna le a hó, hanem elfolyt volna, és a közlekedés is sokkal biztonságosabb maradt volna. Ahogy a képekről láttuk, ilyen szórás nincs” – rögzítette.

Közlése szerint a következő fővárosi szakbizottsági ülésre jelentést kér.

De mi utalt rá, hogy nem volt szórás?

Gál József szeretné látni a jelentésben azt, hogy mikor érkeztek ki a szórókocsik az említett területre, akkor majd minden kiderül.

Azt valószínűsíti, hogy egyszerűen nem értek oda a helyszínekre, ezért lehet majd tisztán látni, ha a szolgáltató leírja, pontosan milyen eszközzel, hol és mikor végeztek munkát szerda este.

„Tudjuk, hogy mikor kezdődött a havazás, a Budapesti Közművek két meteorológiai szolgáltatóval is szerződésben áll. Nekik is tudni kellett volna, mikor érkezik a hó, ezt megelőzően 1-2 órával kellett volna szórni” – folytatta.

Az adatokból kiolvasható majd szerinte bárki számára, hogy mulasztás történt.

Hogy mi kell ahhoz, hogy egy hegyi busz végigmehessen ilyen időben is az útvonalán, arról elmondta: van arra egy protokoll, hogy milyen sorrendben síkosságmentesítik az utakat, és első kategóriás helyszínek

a hidak, a bevezetőutak, a felüljárók, a főútvonalak és a hegyvidéki utak.

„Van tehát protokoll, csak úgy látszik, a saját elvárásukat sem tudták teljesíteni. Át kell vizsgálni ezek után a protokollt, a munkaszervezést. Októberben bemutatták, hogy minden rendben lesz idén, leesett az első hó, és máris kiderült, hogy nincs minden rendben” – nyomatékosította Gál József.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.