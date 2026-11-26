Az Autobest 32 tagú összeurópai zsűrije mostantól nem novemberben, hanem március elején utazik majd az ausztriai Teesdorfba, hogy ott két napon át közúton és zárt pályán is próbára tegye az Autobest Conquest döntőseit.

A 2027-es lista – a korábbi szavazási körök után – már összeállt, idén is hatan jutottak a fináléba:

Dacia Striker

Hyundai Ioniq 3

Leapmotor B05

MG4 EV Urban

Renault Twingo

Volkswagen ID. Polo

A 2027-es nagy közös összehasonlítás március 9-10-én lesz, az eredmény március végére áll majd össze, de az idei év óta mindez csak a teljes értékelés felét éri. 2026-ban átalakult a díj, és a neve is megváltozott: Autobest Conquest – azaz Autobest Felfedezés – lett. Ebben a rendszerben a közönség is szavaz (január 25-től március közepéig), minden tagországban online, a www.autobest.org oldalon. Ezekből a szavazatokból származik majd a teljes pontszám másik fele és vele a 2027-es végeredmény.

A 32 ország – a 32 zsűritaghoz hasonlóan – egyenértékűen vesz részt a pontozásban. A közönség a díj összetett szavazási mátrixának nagy alkategóriáira voksol (a „leginkább felhasználóbarát autó”, a „legjobb dizájn” és a „legjobb technológiai csomag”), azaz három részeredmény tesz ki egy közönségszavazatot.

A január végétől március közepéig) tartó közönségszavazás hetei alatt a döntős márkák szalonjaikba várják a szavazókat, a cél, hogy minél többen ki is próbálják, teszteljék az esélyeseket, mielőtt döntenek.

A végeredményt március végén, április elején, élő online közvetítésben hirdeti ki az Autobest.

A cikk szerzője Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője, az Autobest zsűri magyar tagja