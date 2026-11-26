Simai Mihály életútja szorosan összefonódott a Somogyi-könyvtárral. A könyvtár számára nem csupán egy találkozási pont volt, ahol könyveinek bemutatóján vagy irodalmi beszélgetéseken megmutatkozhat, hanem egy igazi szellemi otthon. Távozása pótolhatatlan űrt hagy a kortárs magyar líra és a szegedi irodalomszerető közönség körében – írták.

Simai Mihály 1935-ben született a Békés megyei Medgyesegyházán. 1955-ben Szegeden elvégezte a Pedagógiai Főiskolát, ezután tanított, majd 1965-74-ig a Délmagyarország című lap újságírója volt. 1974-ben a Kincskereső című laphoz került, 1992 és 1996 között ő volt a gyermek- és ifjúsági irodalmi folyóirat főszerkesztője.

Számos ifjúsági és gyermekkönyvet is írt, közülük A világ legszebb lovai (1981) filmre, a Musztánglegenda (1984) és A félszárnyú tündérek völgye (1986) színpadra került. Legutóbbi, Végtelenkezdet. Létmeditációk, látomásversek, misztériumok című kötete tavaly jelent meg.

1981-ben József Attila-díjat kapott, ezt 1982-ben Ifjúsági-, 1998-ban Tehetségekért-, 2001-ben Szeged Kultúrájáért, 2003-ban Tiszatáj-díj követte, 2009-ben átvehette a Szegedért Alapítvány fődíját, 2016-ban Pro Urbe-díjjal tüntették ki Szegeden.