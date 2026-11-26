„Most kifejezetten veszélyes az erdei túrázás” – hívta fel rá a figyelmet Facebook-posztjában a Normafa Park.

A park üzemeltetői kifejezetten megkérték a látogatókat, hogy a mostani, havas időjárási viszonyok mellett ne menjenek a Sváb-hegy tetején található Normafára, ugyanis „a látótávolság csak látóközelség”, mindössze egy-két méteres.

Ráadásul az ónos eső azonnal ráfagy a fák ágaira, amit a sokszor viharos erejű szél is tetéz, így bármikor törhetnek le méretes ágak, dőlhetnek ki fák.

„Az erdei barangolás most rendkívül veszélyes, éppen ezért azt javasoljuk mindenkinek, hogy várja meg az időjárás jobbra fordulását, illetve mielőtt feljönne, tájékozódjon a meteorológiai oldalakon is” – írja felhívásában a Normafa Park.