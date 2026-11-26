Román László elmondta: üdvözlendő, hogy társadalmi egyeztetés zajlik egy ilyen törvénymódosításról. Ez rendkívül fontos, mint ahogy a szakmai platformok, meg a szakma véleményének kikérése is.

A főépítészek szerepét fontos szerintem pontosítani, vagy akár újradefiniálni, mert főépítészként találkoztam olyan problémával, amit sajnos az én saját hatókörömben nem állt módomban megoldani

– fogalmazott.

Hozzátette: egy szabályozási tervben lévő hibára egy egyszerű főépítészi döntéssel lehetett volna reagálni. Erre most nincs lehetőség, hiszen a szabályozási terv módosítás egy bonyolult procedúra.

Kiemelte: ugyanakkor az pedig teljesen felesleges, hogy egy megbízott főépítész idejét kösse le például melléképületek településképi bejelentése, kerítések véleményezése, egyszerűbb homlokzati felújítások véleményezése. Úgy véli: a főépítésznek az a feladata, hogy hozzájáruljon annak a közegnek a kialakításához, amibe jó dolog szervezőként tervezni.

Román László arról is beszélt, hogy a jelenlegi előírások szerint minden településnek kell, hogy legyen egy főépítésze. Ugyanakkor vannak olyan településeink, ahol vagy 30 éve nem épült új ház, vagy évente egy épül újra. Nekik ugyanúgy egy megbízott főépítészt kell alkalmazniuk, és elsősorban ezek a kistelepülések azok, ahol nem feltétlen fontos, hogy egy állandó főépítésze legyen, és mondjuk „ahelyett, hogy kerítéseket, kutyaólakat, garázsokat véleményeznek, a település hosszú távú fejlesztési stratégiáján is dolgozhatnának.”

„Magyarországon a településeinknek az állománya, vagy az állaga, vagy a település képe szerintem 90 százalékban nagyjából azonos. Van egy ereje annak egy településen belül, hogyha van egy egységesség. Nincs olyan ember, aki ha végigmegy egy régi sváb falun, akár a Bakonyban vagy az ország más területein is, az azonos méretű karakterű házakkal, az azonos őket összekötő tömör kerítéssel, akkor ne csodálná azt meg. A fennmaradt településképeket pedig védeni kell”

– hangsúlyozta.

A szakember álláspontja szerint az Országos Fásítási és Közterületfejlesztési Program javaslata sokat segíthetne.

Elmondta: egy főépítész ne szóljon bele az építész homlokzatképzésébe, alaprajzi elrendezésébe, viszont azzal a helyi karaktert is lehet erősíteni, ha egy tervezett fásítással meghatározzuk a település arculatát.

„Ahhoz, hogy egy kulturált épített környezetben éljünk, kell egy nagyon jó tervező. A tervező kiválasztás egy nagyon fontos lépése annak, hogy nekünk milyen épületünk lesz, vagy milyen közterünk. És a tervező kiválasztás legfontosabb eszköze a tervpályázat. Azt is el kell döntenünk, hogy milyen városokban szeretnénk élni.Olyan helyen, amit a legolcsóbb, vagy a legjobb tervező tervezett”

– mondta.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.