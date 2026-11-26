Azt írták, hogy munkatársaik szerda reggel 7 óra óta országosan 4765 tonna útszórósót és több mint 431 ezer liter kalcium-klorid-oldatot használtak fel.

Munkagépeik 813 alkalommal végeztek beavatkozást. A legtöbb gép egy időben szerda este 22 órakor dolgozott az utakon, összesen 226 – tették hozzá.

A csütörtök délelőtti adatok alapján 123 munkagép végezte a téli útüzemeltetési feladatokat.

A Magyar Közút közlése szerint országosan több mint 3300, téli elhárítási feladatokra beosztott munkatárssal gondoskodnak az országos közutak járhatóságáról.

Munkatársai 24 órás szolgálatban dolgoznak, a beavatkozásokat folyamatosan az aktuális időjárási és útviszonyokhoz igazítják – közölte a vállalat.