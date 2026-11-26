Állásfoglalást tett közzé a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, hogy segítse a kormányt a közszolgáltatások minőségének jelentős javításában. A szervezet tagsága 10 féle nemzetgazdasági ágazatban dolgozik. Bár az állásfoglalás alapján a közszolgáltatások megerősítése nem kizárólag bérpolitikai kérdés, ez is fontos eleme a javaslatcsomagnak. Úgy látják, hogy a jelenlegi bázisszemléletű költségvetés megalkotása helyett egy más típusú költségvetési prioritásra van szükség a közszolgáltatások finanszírozásában.

A szakszervezet elnöke szerint a mostani helyzet, amelyben a szociális ágazatból a munkavállalói létszám 50 százaléka hiányzik, ahol 20-25 ezer ember hiányzik az egészségügyből, a közigazgatásból 7-8 ezer, a rendőrségtől közel 9 ezer fő, már azt jelzi, hogy

azon a nyomon, amin eddig gondolkodtak a közszolgáltatásokról az előző időszak 16 évében, túl kell lépni,

és „rendszerváltó átalakításra” van szükség. A szervezet úgy látja, hogy az általuk készített dokumentum érdeme az, hogy a közszolgáltatások 30 féle életpályaszabályának tárgyalásakor nem egymás elől húzgálják el a forrást, hanem egy ütemezett, azonos feltételrendszerű új munkajog kialakításával egy időben olyan finanszírozást sürgetnek, amely nem a jelenlegi „kivéreztetett, létszámhiányos közszolgálati gondolkodást” veszi alapul, hanem a szükségleteket.

„Azt kell nézni, hogy Magyarországon az oktatásban, a közigazgatásban, a szociális ellátásban vagy az egészségügyben hány főre lenne ahhoz szükség, hogy tudjon működni, ne legyenek ezek a várólisták, amelyeknek a tűzoltásszerű feltöltésére vállalkozik a kormány” – mondta az InfoRádióban Boros Péterné, hozzátéve, hogy ehhez a munkavállalók akarata is társul, a kérdés pedig nemzetpolitikai prioritás.

Most egy visszajelzésre várnak, hogy a kormányzat megértette ennek a koncepciónak a lényegét.

„Azt, hogy ez nem egyszerűen csak egy papír a sok közül, hanem ez egy koncepció, amihez felzárkózhatnak a szakszervezetek, a munkavállalók. És ha a kormány megérti, hogy ennek a karmesteri pálcájával közösen elkezdünk gondolkodni a közszolgálat jövőjéről, akkor én azt mondom, hogy ez, amit mi elvárunk” – fogalmazott. Kiemelte:

az ágazatban dolgozók nem akarnak versenyezni, például a szociális ágazat az egészségüggyel, mert „bedől a rendszer”.

„Jelenleg annyival keres többet az életpályáján az egészségügyi szakdolgozó, aki egyébként nem elégedett a saját bérével, hogy a szociális területről mindenki, aki egészségügyi szakképzettségű, elmegy az egészségügybe. De akkor mi lesz? Mi nem egymással akarnánk versenyezni, hanem azt mondjuk, kezdjük el ezt az egészet újraalkotni. Nézzük meg, hol hány emberre van szükség, milyenek a bérszintek, és a bérfelzárkóztatást több évre ütemezzük” – mondta Boros Péterné.

A súlyos létszámproblémákat nem kezelheti a szakszervezeti vezető szerint a mesterséges intelligencia megjelenése sem. Az európai szakszervezeti szövetség szintjén évek óta foglalkoznak a problémával, és úgy látják, hogy ez olyan területeken sem fog áttörően nagy problémát jelenteni Magyarországon, mint a közigazgatás.

„Megvannak azok a területek, amelyeket esetleg kiválthat a mesterséges intelligencia alkalmazása, de az olyanokat, mint mondjuk az egészségügy vagy a szociális ellátás, nem, mert ott konkrét fizikai kapcsolatban van az ügyfelekkel a dolgozó, amit a mesterséges intelligencia nem fog tudni kiváltani. Itt szemléletmódot tud formálni, bizonyos vonatkozásban egyszerűsíteni tud, bizonyos vonatkozásban tud átalakítani, de

most ez sem jelent kihívást véleményem szerint azokon a területeken sem, ahol a mesterséges intelligenciának van jelentősége, mert olyan mértékű a munkaerőhiány.

Tehát most rendszerváltó pozícióban vagyunk, és ehhez rendszerváltó szemléletű megoldási, stratégiai javaslatra van szükség a kormány részéről, mi ebben akartunk segíteni” – mondta a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.