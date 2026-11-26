A hétvégi Fradi–ETO-mérkőzés után az Index kérdésekkel fordultult a Honvédelmi Minisztériumhoz, hogy az új kormány kötött-e szerződést a stadion üzemeltetőjével, vagy ez még az Orbán-kormány alatt elkezdett szponzorációs szerződés.

A tárca az Indexnek a következőket válaszolta:

„A Groupama Aréna hirdetési felületein megjelenő reklámok a HM Zrínyi Nonprofit Kft. és a stadion üzemeltetője, a Sportfive Hungary Kft. között az előző kormányzati ciklusban kötött szponzorációs szerződés keretében valósultak meg. A szerződés 2026. december 31-én lejár, meghosszabbítását a tárca nem tervezi.”

A Ruszin-Szendi Romulusz által vezetett minisztérium a válaszában kihangsúlyozta még, hogy „a Honvédelmi Minisztériumnak más sportegyesülettel nincs érvényben az iranyasereg.hu népszerűsítését szolgáló együttműködése”.