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Tisztítják a strandot a Balaton mellett fekvő Gyenesdiáson.
Nyitókép: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Dömper a Balatonban – fotók

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Kevés a víz a Balatonban? Ennek előnyei is vannak.

Az alacsony vízállás miatt most könnyebben hozzáférhetővé vált a Balaton medre, ezzel Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részére is, más települési jó példákhoz hasonlóan, a meder tisztítására nyílt lehetőség.

A strandszezon lezárultával, a száraz őszben munkatársaink nekiálltak a balesetveszélyessé vált partvédművi hibák javításának, a mederben található kövek és egyéb idegen tárgyak kiszedésének – olvasható a település közösségi oldalán.

A partot szegélyező kövek mederbe kerülése régóta visszatérő probléma a Balatonnál, így nálunk is – írják. A szokás nemcsak a tó környezetét károsíthatja, hanem a fürdőzők számára is balesetveszélyes lehet.

A partról eldobált és elsodródott köveket visszapakolták, részben kézi erővel, részben gépi segítséggel a helyükre, új padokat is kihelyeznek a partra.

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