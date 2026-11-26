Hozzátette: a Budapest-Bécs fővonalon Győr és Mosonmagyaróvár között van korlátozás, itt pótlóbusz közlekedik. Az észak-budapesti agglomerációban, a váci és a veresegyházi vonalon kisebb késésekkel közlekednek a vonatok a havazás miatt.

Közlése szerint jellemzően országosan 20 percnél nagyobb késés a havazás miatt nincs, a MÁV megerősített szolgálattal dolgozik a vasúti közlekedés fenntartásán.

Elmondta azt is, a buszok közlekedésében Vas, Nógrád és Pest megyében okoz fennakadást a havazás, valamint a főváros közelében Budakeszi térségében. Közölte: a Magyar Közút és az autópálya-koncesszorok 200 géppel végzik az utak síkosság-mentesítését.

A miniszter arra hívta fel az autósok figyelmét, hogy nyári gumikkal ne induljanak útnak.