A nap folyamán elsősorban az ország északnyugati és északi területein havazott, illetve esett havas eső, Győr-Moson-Sopron és Nógrád megyében intenzív havazás is tapasztalható volt.

A csapadékzóna este északkeleti irányba távolodik

– írták.

A tájékoztatás szerint csütörtök 7 óra óta a Magyar Közút munkatársai 1162 alkalommal végeztek téli útüzemeltetési beavatkozást 5748 tonna só és több mint 430 ezer liter kalcium-klorid-oldat felhasználásával.

Több helyen is fennakadások voltak a közlekedésben, különösen a 2-es és a 22-es főúton.

A legtöbb munkagép egyidejűleg szerda este 22 órakor dolgozott az országos közúthálózaton, akkor 226 géppel végeztek munkálatokat.

A raktárakban jelenleg mintegy 116 ezer tonna só és több mint 2,36 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre a további beavatkozásokhoz – olvasható a közleményben.