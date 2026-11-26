1. Paris Saint-Germain (jelenlegi helyezése: 2.)

Eddigi eredmények: 6–1 a Slovan ellen, 4–2 a Manchester City ellen, 4–2 a Barcelona ellen, 6–0 a Villarreal ellen, 2–2 a Roma ellen. Következő mérkőzések: Aston Villa (idegenben), Como (idegenben), Galatasaray (otthon)

Luis Enrique címvédő csapatának sztárokkal teli támadósora súlyos csapást szenvedett el:Hvicsa Kvarachelia és Desire Doue is megsérült – mindkettejük esetében keresztszalag-problémákról van szó, ami valószínűleg azt jelenti, hogy a szezon hátralévő részében már nem léphetnek pályára. Ousmane Dembélé is csak csereként játszott a Roma ellen. Bár a középpályás hármas kiváló formában van, Szükség lesz a középpályások, vagy akár a védők gólerős játékára..

2. Barcelona (jelenlegi helyezése: 4.)

Eddigi eredmények: 5–1 a Feyenoord ellen, 4–1 a Galatasaray ellen, 2–4 a PSG ellen, 3–0 az Aston Villa ellen, 4–1 a Szabah ellen. Következő mérkőzések: Manchester City (otthon), Sporting (idegenben), Como (otthon)

Még úgy is, hogy Lamine Yamal pihenőt kapott és Raphinha csak a hajrára állt be, a gólok továbbra is záporoztak: a Szabah elleni 4–1-es győzelem során Anthony Gordon duplázott, így Hansi Flick csapata ebben a szezonban – minden sorozatot figyelembe véve – már 69 gólnál jár 18 mérkőzés alatt. A La Liga bajnoka jó eséllyel pályázik arra, hogy az alapszakaszt az élen zárja, és kiemeltként várja az egyenes kieséses szakaszt, ám a nagy kérdés továbbra is az, hogyan áll majd helyt a védelem egy igazán topcsapattal szemben. A PSG elleni vereség alkalmával kapott négy gól azt jelzi, hogy a csapatnak még van mit kijavítania.

3. Arsenal (jelenlegi helyezése: 7.)

Eddigi eredmények: 1–0 a Napoli ellen, 3–0 a Lille ellen, 2–2 a Bayern München ellen, 2–1 a Slavia Praha ellen, 1–1 a Borussia Dortmund ellen. Következő mérkőzések: Real Madrid (otthon), Real Betis (idegenben), Szabah (otthon)

A tél beköszönte mintha némi visszaesést hozott volna magával, különösen a kapu előtti helyzetek kihasználását illetően. Az Arsenal továbbra is veretlen, ám megbűnhődött azért, mert nem használta ki a kínálkozó lehetőségeit: hazai pályán hullajtott pontokat a Borussia Dortmund ellen. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a csapat helye a legjobb nyolc között még nem biztos, miközben nehéz mérkőzések várnak rá a Real Madrid és a Real Betis ellen.De az is tény, hogy Mikel Arteta csapata az egyik esélyese a sorozatnak.

4. Real Madrid (jelenlegi helyezése: 1.)

Eddigi eredmények: 2–1 az Inter ellen, 4–3 az AS Roma ellen, 4–1 az RB Leipzig ellen, 3–2 az AEK Athén ellen, 5–1 a PSV ellen. Következő mérkőzések: Arsenal (idegenben), LASK (otthon), Sahtar (idegenben)

A Real Madrid remek formába lendült: a PSV elleni kiütéses győzelemmel már zsinórban a tizedik sikerét aratta, minden sorozatot figyelembe véve, José Mourinho irányítása alatt. Érdekes módon a Bajnokok Ligájában a Real Madrid több mérkőzésen is hátrányba került, mégis maximális pontszámmal áll. A BL 15-szörös győztese mostanra nem csupán megtalálja a győzelemhez vezető utat, hanem valósággal elsöpri ellenfeleit a pályáról. A Madrid akár meg is nyerheti az alapszakaszt, főleg, ha nem kap ki Londonban. Az előző két évben 16 pont volt a minimum a legjobb nyolcba jutáshoz, a királyi klubnak most 15 van, öt meccs után. A korábbi két évben egyaránt 15-tel zárt.

5. Liverpool FC (jelenlegi helyezése: 5.)

Eddigi eredmények: 2–1 az Atlético Madrid ellen, 6–3 a LASK ellen, 4–3 a Villarreal ellen, 2–3 a Fenerbahçe ellen, 3–0 a Club Brugge ellen. Következő mérkőzések: Porto (otthon), Internazionale (idegenben), Lens (otthon)

Andoni Iraola első szezonja előtt úgy tűnt, sok múlik majd azon, hogy Alexander Isak és Florian Wirtz beváltják-e a hozzájuk fűzött reményeket a Liverpool támadósorában. Nos, az elmúlt hetek biztató jelei alapján úgy tűnik, jó úton járnak: a Club Brugge elleni 3–0-s győzelem során Isak és Wirtz tovább mélyítette az összhangot, a „Vörösök” pedig sikeresen talpra álltak a Fenerbahçe elleni, váratlan vereséget követően. A papírforma alapján Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, hasonlóan az előző két idényhez, egyenes ágon bejut majd a nyolcaddöntőbe.

6. Bayern München (jelenlegi helyezése: 15.)

Eddigi eredmények: 5–0 a Bodø/Glimt ellen, 3–3 a Viking ellen, 2–2 az Arsenal ellen, 2–0 az Atlético Madrid ellen, 1–2 a Lille ellen. Következő mérkőzések: Slavia Praha (otthon), Manchester United (idegenben), Real Betis (otthon)

A német bajnok számára komoly aggodalomra ad okot az aranylabdás Harry Kane kiesése: a támadó bokasérülés miatt a szezon legfontosabb, döntő szakaszáig biztosan nem léphet pályára. A Bayernre addig még számos mérkőzés vár, a kérdés pedig az, hogy sikerül-e Kane nélkül bekerülniük az első nyolc közé, elkerülve ezzel egy plusz rájátszási kört. A Lille elleni, 2–1-es vereséggel végződő találkozón – amelyet katasztrofális védekezés, valamint Aleksandar Pavlovic egészen elképesztő öngólja jellemzett – a Bayern a tabella 15. helyére csúszott vissza.Ugyanakkor, ha Michael Olise és Luis Diaz teljes értékű lesz, esély van arra is, hogy kilenc pontot szerezzen a folytatásban.A cél egyelőre simán „túlélni” az alapszakaszt. Fontos lesz (minden bizonnyal) a Betis elleni zárás, a sevillai klub egyelőre a hatodik helyen áll, de következő három ellenfele a Como, az Arsenal és a Bayern.

7. Manchester City (jelenlegi helyezése: 8.)

Eddigi eredmények: 2–0 a Porto ellen, 2–4 a PSG ellen, 5–1 az AEK Athén ellen, 3–2 a Leipzig ellen, 2–2 a Napoli ellen. Következő mérkőzések: Barcelona (idegenben), Lens (idegenben), Sporting (otthon)

A Premier League-ben az elmúlt négy mérkőzésből elszenvedett három vereség alaposan beárnyékolta Enzo Maresca csapatának ígéretes szezonkezdetét, ráadásul a pályán kívüli bizonytalanságok is továbbra is fennállnak. A Napoli elleni újabb fegyelmezetlen teljesítmény azt jelenti, hogy a csapat immár sorozatban 10 mérkőzés óta képtelen kapott gól nélkül lehozni a találkozót. A Cityre most egy rendkívül izgalmasnak ígérkező barcelonai túra vár; jó eredményt kell elérnie, ha nem akarja, hogy kicsússzon az első nyolcból. További hat pont elég lehet ahhoz, hogy a City éppen becsússzon a legjobb nyolcba.

8. Como (jelenlegi helyezése: 3.)

Eddigi eredmények: 4–1 az RB Leipzig ellen, 2–3 a Feyenoord ellen, 4–1 a Manchester United ellen, 9–1 a Lens ellen, 1–0 az AEK Athén ellen. Következő mérkőzések: Real Betis (idegenben), Paris Saint-Germain (otthon), Barcelona (idegenben)

A Bajnokok Ligája-újonc Como a Real Madrid, a PSG és a Barcelona társaságában foglal helyet a tabella élmezőnyében, és határozottan letette névjegyét az európai porondon. Cesc Fàbregas stílusos csapata – miután korábban kilenc góllal kiütötte a Lens együttesét – az AEK Athén ellen ugyan nem nyújtott olyan kiemelkedő teljesítményt, de érdemes megnézni, mi vár rájuk legközelebb! A Real Betis elleni nehéz idegenbeli túrát követően a PSG és a Barcelona elleni összecsapások a csoportkör (ligaszakasz) végén igazán izgalmasnak ígérkeznek. Egy, de lehet, hogy két bravúr kell ahhoz, hogy a csapat az első nyolcban maradjon.