Repkedtek a milliárdok, Monet-kért ment a licitháború

Egy másik Monet-vászon, a Les Iles de Port-Villez (A port-villez-i szigetek, 1883) 6,45 millió euróért (2,4 milliárd forint) talált új gazdára.

A Sotheby's szerint új rekordokról van szó a franciaországi árveréseken Monet-képekért kifizetett árak terén, amióta 2000-ben megnyílt a „nemzetközi” piac.

A két képet majd egy évszázadon át magángyűjteményekben őrizték.

A Vétheuil, effet du matin leütési árát 6 és 8 millió euró, a Les Iles de Port-Villez-ét pedig 3 és 5 millió euró közöttire becsülték.

A 20 éves időkülönbséggel és egymástól húsz kilométernyire festett két alkotás mindegyike a Szajnát ábrázolja a Párizstól északnyugatra fekvő Giverny közelében, ahol Claude Monet (1840-1926) 1883 után élt.

„Ezek a művek mérföldkövet jelentenek a Vízililiomok – Monet élete utolsó szakaszának emblematikus alkotásai – felé” Marianne Mathieu, a párizsi Marmottan-Monet Múzeum volt igazgatója szerint, akit a Sotheby's közleményében idéztek.

A Monet-képek rekordárát – 110,7 millió dollárt (mai áron 34 milliárd forint) – Szénaboglyák című képért fizették ki 2019-ben egy New York-i árverésen.