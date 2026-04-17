Nyitókép: hxdbzxy/Getty Images

Repkedtek a milliárdok, Monet-kért ment a licitháború

Infostart / MTI

Megközelítőleg 10,2 millió euróért (3,72 milliárd forint) kelt el Párizsban csütörtökön Claude Monet 1901-ben festett, Vétheuil, effet du matin (Vétheuil reggeli fényben) című alkotása. Ez a legmagasabb ár, amelyet az impresszionista festő egy alkotásáért fizettek az utóbbi években Franciaországban – közölte a Sotheby's árverési ház.

Egy másik Monet-vászon, a Les Iles de Port-Villez (A port-villez-i szigetek, 1883) 6,45 millió euróért (2,4 milliárd forint) talált új gazdára.

A Sotheby's szerint új rekordokról van szó a franciaországi árveréseken Monet-képekért kifizetett árak terén, amióta 2000-ben megnyílt a „nemzetközi” piac.

A két képet majd egy évszázadon át magángyűjteményekben őrizték.

A Vétheuil, effet du matin leütési árát 6 és 8 millió euró, a Les Iles de Port-Villez-ét pedig 3 és 5 millió euró közöttire becsülték.

A 20 éves időkülönbséggel és egymástól húsz kilométernyire festett két alkotás mindegyike a Szajnát ábrázolja a Párizstól északnyugatra fekvő Giverny közelében, ahol Claude Monet (1840-1926) 1883 után élt.

„Ezek a művek mérföldkövet jelentenek a Vízililiomok – Monet élete utolsó szakaszának emblematikus alkotásai – felé” Marianne Mathieu, a párizsi Marmottan-Monet Múzeum volt igazgatója szerint, akit a Sotheby's közleményében idéztek.

A Monet-képek rekordárát – 110,7 millió dollárt (mai áron 34 milliárd forint) – Szénaboglyák című képért fizették ki 2019-ben egy New York-i árverésen.

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

