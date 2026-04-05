2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Jelenet A vágy titokzatos tárgyából
Nyitókép: Ilosvai Péter / Szkéné

Vágy, félelem, undor – Tényleg egymásnak esik a két nem a Szkénében

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Egy XIX. század végi kisregény és annak 70-es évekbeli filmadaptációja alapján készült színdarabot mutatott be a Szkéné Színház. A vágy titokzatos tárgya című előadás a vágyakozás, a birtoklás és a társadalmi konvenciók témáit járja körül.

A Szkéné új előadása történetének főhőse, Matteo, beleszeret egy lányba, Conchitába, aki addig hitegeti a férfit egy romantikus éjszaka vágyképével, míg az teljesen kifordul magából, és a kapcsolat erőszakosságba torkollik.

Pierre Louÿs A nő és a báb című kisregénye és Luis Buñuel 1977-es, kultikus filmadaptációja ennek a kapcsolatnak a tükrében vizsgál férfi-nő viszonyt, vágymechanzimust. A Szkéné Színházban látható színpadi adaptációban a férfi és női színészek között mindvégig érezhető a szexuális feszültség, az egymás iránti vágy. Vissza-visszatér ugyanakkor a történet szereplőiben a bizonytalanság, a félelem és az undor érzése is. Ez a kettősség adja tulajdonképpen a „nemek párharcának” esendőségét és egyben komikus voltát. Az erőszak, a kilátástalanság, a szenvedés megjelenítése pedig mind elmélyítik a látottak tragikumát. Csak

  • egy mélybordó szőnyeg,
  • egy szék,
  • egy ajándéktasak és
  • egy narancs

látható voltaképpen a színészek mellett az előadásban. A folyamatos mozgás, a vágy motiválta mozdulatok, tánclépések és az ösztönös, állatias cselekvés ábrázolása is fontos momentumai a darabnak.

Az estet halk zongoraszó, régi magyar romantikus slágerek színesítik még a dalra fakadó színészek kellemes énekhangjával.

Az előadás rendezője Ódor Gergő, aki a Freeszfe Egyesület egyik első saját képzésén, a Színházcsináló osztályban végzett, és azóta olyan független előadások fűződnek a nevéhez, mint

  • az Édes Anna (Freeszfe – Kugler Art Szalon),
  • A nap szépe (Örkény Színház) és
  • a Rosemary gyermeke (Színház- és Filmművészeti Egyetem).

Ez alkalommal is állandó munkatársaival dolgozik:

  • Szaplonczay Mária (a Szkénében az Örkény Színház Solness előadásában láható),
  • Fehér Diána Aida,
  • Stauróczky Vica,
  • Bari István Péter (a Szkénében a Forte Társulat A félkegyelmű című előadásban láható),
  • Németh B. Kristóf (a Szkénében a Dua Lipa hazatalál című előadásban látható) és
  • Mendel Péter zeneszerző,

akik különböző színházakból, sok néző számára ismerős, fiatal alkotók.

Mellettük Mészöly Anna, aki szintén nem először lép fel a Szkénében, és egy előadásról előadásra változó meglepetés vendég is csatlakozik alkotóként. Az előadás látványtervezője Bazsányi Sára.

Szaplonczay Mária, Conchita egyik megformálója szerint az ugyanazon karaktereket megformáló színészek között nincs rivalizálás a színpadon. A színművész az InfoRádióban elmondta, a darabbal kapcsolatos eddigi egyik legnagyobb sikerélményük az volt, amikor úgy emlegették Fehér Diána Aidát és őt – mint Conchitákat – mintha végig együtt, egy emberként álltak volna a közönség előtt. A dicséretet többes számban kapták, dacára annak, hogy nincsenek egyszerre jelen az előadásban.

Egyetértett azzal, hogy a darab minimalista díszlete miatt nagyobb figyelem esik a színészekre, a testek játékára.

„A rendezőt is ez érdekelte, bár ez nehéz feladat. Nagyon jó egy másik emberrel való játékra építeni az estét. Ez ajándék is egyben” – mondta a fiatal színművész, aki szerint jobb lett volna két próbaalkalom a beugró vendéggel, két különböző napon, de csak egyet sikerült összehozni. „Kerekes József fantasztikusan oldotta meg a feladatot, hiba nélkül, de azért nagyon izgultunk. Azt tudtuk, hogy nagyon jó színész, de azt hiszem, felülmúlta az elvárásainkat. Lehet, hogy nem annyira kellemes egy nap alatt lepróbálni a produkciót, mert összetett és sok a szöveg, amit meg kell tanulni. Az előadás korábbi vendégszereplője, Fekete Ádám ugyan fiatalként formálta meg a karaktert, de alapvetően egy idősebb színész alakítja ezt a szerepet” – tette hozzá Szaplonczay Mária, aki 2024 óta az Örkény Színház társulatának tagja.

A színművész egyebek mellett a teátrum társulatáról, a tavalyi arénás „Örkény20” születésnapi koncertről is mesélt az interjúban, amelyet alább hallgathatnak meg teljes terjedelemben.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

