Vágy, félelem, undor – Tényleg egymásnak esik a két nem a Szkénében

A Szkéné új előadása történetének főhőse, Matteo, beleszeret egy lányba, Conchitába, aki addig hitegeti a férfit egy romantikus éjszaka vágyképével, míg az teljesen kifordul magából, és a kapcsolat erőszakosságba torkollik.

Pierre Louÿs A nő és a báb című kisregénye és Luis Buñuel 1977-es, kultikus filmadaptációja ennek a kapcsolatnak a tükrében vizsgál férfi-nő viszonyt, vágymechanzimust. A Szkéné Színházban látható színpadi adaptációban a férfi és női színészek között mindvégig érezhető a szexuális feszültség, az egymás iránti vágy. Vissza-visszatér ugyanakkor a történet szereplőiben a bizonytalanság, a félelem és az undor érzése is. Ez a kettősség adja tulajdonképpen a „nemek párharcának” esendőségét és egyben komikus voltát. Az erőszak, a kilátástalanság, a szenvedés megjelenítése pedig mind elmélyítik a látottak tragikumát. Csak

egy mélybordó szőnyeg,

egy szék,

egy ajándéktasak és

egy narancs

látható voltaképpen a színészek mellett az előadásban. A folyamatos mozgás, a vágy motiválta mozdulatok, tánclépések és az ösztönös, állatias cselekvés ábrázolása is fontos momentumai a darabnak.

Az estet halk zongoraszó, régi magyar romantikus slágerek színesítik még a dalra fakadó színészek kellemes énekhangjával.

Az előadás rendezője Ódor Gergő, aki a Freeszfe Egyesület egyik első saját képzésén, a Színházcsináló osztályban végzett, és azóta olyan független előadások fűződnek a nevéhez, mint

az Édes Anna (Freeszfe – Kugler Art Szalon),

A nap szépe (Örkény Színház) és

a Rosemary gyermeke (Színház- és Filmművészeti Egyetem).

Ez alkalommal is állandó munkatársaival dolgozik:

Szaplonczay Mária (a Szkénében az Örkény Színház Solness előadásában láható),

Fehér Diána Aida,

Stauróczky Vica,

Bari István Péter (a Szkénében a Forte Társulat A félkegyelmű című előadásban láható),

Németh B. Kristóf (a Szkénében a Dua Lipa hazatalál című előadásban látható) és

Mendel Péter zeneszerző,

akik különböző színházakból, sok néző számára ismerős, fiatal alkotók.

Mellettük Mészöly Anna, aki szintén nem először lép fel a Szkénében, és egy előadásról előadásra változó meglepetés vendég is csatlakozik alkotóként. Az előadás látványtervezője Bazsányi Sára.

Szaplonczay Mária, Conchita egyik megformálója szerint az ugyanazon karaktereket megformáló színészek között nincs rivalizálás a színpadon. A színművész az InfoRádióban elmondta, a darabbal kapcsolatos eddigi egyik legnagyobb sikerélményük az volt, amikor úgy emlegették Fehér Diána Aidát és őt – mint Conchitákat – mintha végig együtt, egy emberként álltak volna a közönség előtt. A dicséretet többes számban kapták, dacára annak, hogy nincsenek egyszerre jelen az előadásban.

Egyetértett azzal, hogy a darab minimalista díszlete miatt nagyobb figyelem esik a színészekre, a testek játékára.

„A rendezőt is ez érdekelte, bár ez nehéz feladat. Nagyon jó egy másik emberrel való játékra építeni az estét. Ez ajándék is egyben” – mondta a fiatal színművész, aki szerint jobb lett volna két próbaalkalom a beugró vendéggel, két különböző napon, de csak egyet sikerült összehozni. „Kerekes József fantasztikusan oldotta meg a feladatot, hiba nélkül, de azért nagyon izgultunk. Azt tudtuk, hogy nagyon jó színész, de azt hiszem, felülmúlta az elvárásainkat. Lehet, hogy nem annyira kellemes egy nap alatt lepróbálni a produkciót, mert összetett és sok a szöveg, amit meg kell tanulni. Az előadás korábbi vendégszereplője, Fekete Ádám ugyan fiatalként formálta meg a karaktert, de alapvetően egy idősebb színész alakítja ezt a szerepet” – tette hozzá Szaplonczay Mária, aki 2024 óta az Örkény Színház társulatának tagja.

A színművész egyebek mellett a teátrum társulatáról, a tavalyi arénás „Örkény20” születésnapi koncertről is mesélt az interjúban, amelyet alább hallgathatnak meg teljes terjedelemben.