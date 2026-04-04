2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nem festik, hanem csipkézik is a tojásokat.
Nyitókép: Bácsi Gabriella Csipketojásai

A Balatonnál csipkézték a hímestojásokat

Bácsi Gabriella a népzene, a néptánc, a népművészet és a népi kultúra szerelmese, és képzett mestere, aki amellett, hogy például a balatonfüredi óvódásokkal és iskolásokkal szeretteti meg a néptáncot, otthonának egy szegletében, piciny lovasi műhelyében él hobbijának: csipketojásokat “farag” és fest. Alapanyagul igazi tojásokat használ, így alapvetően liba-, kacsa-, tyúktojásokat, de készletében hatalmas kemény héjú strucc- és emutojások is megtalálhatók, vagy éppen galambtojások és csigaházak is. Elektromos kézi gravírozójával vési ki a motívumokat, majd festi meg a csipketojásokat, a hímes tojásokat, a húsvéti díszeket és ajándékokat.

Több száz, vagy inkább több ezer csipkézett tojása között szinte alig, vagy inkább egyáltalán nem is találni két egyformát.

Az idei húsvéti piaci szezont szombaton a veszprémi vásárcsarnokban zárta.

@m23ghouse #csipketojas #tojasfestes #husvet #lovas #bacsigabi ♬ original sound - M23 QGRP

Az alapokat a herendi porcelángyárban sajátította el és egy hirtelen gondolat vezérelte a libatojások díszítésének világába.

Kézműves termékeivel – különösen a húsvéti ünnepeket megelőző időszakban – meg-megjelenik a törékeny ragyogó, színes csodákkal a balatonfelvidék piacain, vásárain, így például Nemesvámos, Tihany, Balatonfüred, vagy Veszprém közönsége találkozhat vele a leginkább.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 22:00
Vágy, félelem, undor – Tényleg egymásnak esik a két nem a Szkénében
2026. április 5. 20:45
Léner Péter: az élet egy páternoszter le- és felfelé
