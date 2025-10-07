Rangos díjban részesült Leslie Mandoki

Október 2-án Markus Söder, a Bajor Szabad Állam miniszterelnöke, valamint Markus Blume, a tudományos és művészeti ügyek minisztere tüntette ki Leslie Mandokit a kiemelkedő, a kulturális és művészeti életművek legnemesebbjeit elismerő díjjal.

„Különleges és mélyen megható megtiszteltetés számomra egy ilyen rangú és jelentőségű elismerést átvenni – mondta Leslie Mandoki –, különösen itt, Nürnbergben, annak közvetlen közelében, ahol 50 évvel ezelőtt életveszélyes, kényszerű disszidálás után menekültként kértem menedékjogot Zirndorfban. Akkoriban még egy árva szót sem tudtam németül, csak a hitem volt, a szabadságba vetett bizalmam és a zene, mint menedék. Örökké hálás vagyok Bajorországnak, ennek a szabad, nagy múltú államnak mindazért a lehetőségért, amit itt kaptam.”

Leslie Mandoki a német zeneiparban elnyert már minden létező díjat, amit csak lehetet, igazi rekorder.

A pesti srác, aki egykor a diktatúra éjszakájából indult, ma a világ egyik legnagyobb zenei színpadain áll. Bajorországban és Amerikában egyaránt alkot, hidakat épít kontinensek, kultúrák és generációk között. Nevét számos rangos elismerés fémjelzi, többek között az American Rock’n’Roll Hall of Fame meghívása, a Pro Meritis-díj, a Kossuth- és a Petőfi-díj, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, valamint a Fonogram Életműdíj.

A sok-sok nemzetközi díj mind azt bizonyítja, hogy művészete nemcsak a zenéről szól, hanem az emberi szabadságról és méltóságról is – olvasható a kapcsolódó sajtóközleményben. Leslie Mandoki számára a zene a közös európai identitás szívverése, erre is kapta a Mandoki Soulmates az Arany Európa Nagydíjat Saarbrückenben: egy hang, amely összeköti a magyar szenvedélyt a bajor életigenléssel.

„A magyar–bajor barátság, a kölcsönös tisztelet és az európai értékek mindig a beszélgetéseink középpontjában állnak, hiszen ezek adják mindannyiunk lelki tartását és jövőbe vetett hitét. Számomra ez nem csupán diplomácia vagy kulturális kapcsolat, ez a művészeti közösség lényege. Hiszem, hogy a magyar szív mélysége és a bajor derű ereje együtt képes fényt gyújtani Európa számára” – fogalmazott a zenész.

A múlt héten Markus Söder, a Bajor Szabad Állam miniszterelnöke személyesen kereste fel Lesliet a starnbergi Red Rock Stúdióban, ami mára a kultúrák, műfajok és generációk találkozásának ikonikus helyszíne lett. Gratulált a jubileumhoz, és tiszteletét fejezte ki a művész öt évtizedes munkássága, hite és alkotóereje előtt. A találkozás nem pusztán egy protokolláris gesztus volt, hanem egy szimbolikus pillanat két ember között, akiket összeköt a szabadság iránti elkötelezettség, a hit, a zene és a közös európai értékek tisztelete – áll a közleményben.

A meghitt és emelkedett hangulatú találkozón Söder miniszterelnök spontán módon elénekelte Neil Diamond legendás Oktoberfest-slágerének, a Sweet Caroline-nak egy modern, derűs változatát, a bajor életszeretet, a remény és az összetartozás himnuszaként. Ezzel a gesztussal is a bizalom és az optimizmus üzenetét közvetítette, mindazt, amire a világnak ma talán a legnagyobb szüksége van.

A miniszterelnök mindig is nagy figyelemmel kísérte, és elismeréssel szólt a művész munkásságáról, aki nemcsak zenész, hanem hidakat építő gondolkodó, a magyar–bajor barátság egyik legőszintébb nagykövete. Két évvel ezelőtt a müncheni Künstlerhausban Söder szenvedélyes, felemelő és mélyen emberi beszédet mondott a Mandoki Soulmates három évtizedes jubileuma, a Red Rock Stúdió negyvenedik évfordulója és a művész kerek születésnapja alkalmából. Szavaiban akkor is ott csengett a kölcsönös tisztelet, a hit az emberi értékekben és a közös európai jövőben, abban, hogy a kultúra képes összekötni, ahol a politika sokszor megoszt – teszik hozzá.

„Bensőséges, mégis felemelő és inspiráló beszélgetést folytattunk arról az ötven lélegzetelállító, küzdelemmel és diadallal teli évről, amelyet itt, a Bajor Szabad Államban megélhettem, miközben valóra váltottam a lehetetlent, és álmaimat zenévé formáltam – mondta Leslie Mandoki. – Szó esett arról is, milyen mély emberséggel és nyitottsággal fogadtak engem annak idején, mennyire éreztem, hogy a szabadság itt nem csupán szó, hanem életérzés, lényeg és hitvallás. Ebben a szabadságérzetben benne van a magyarságom megőrzése is: így neveltem fel három, Bajorországban született magyar gyermekemet, akik Amerikában is otthonosan mozognak. Megosztottam néhány történetet a hetvenes évek féktelen, vibráló müncheni napjaiból, a legendás Munich Sound korszakból, amikor a város szíve a zenével együtt dobbant. Beszélgettünk az idei rendkívüli jubileumi évről is: arról, hogy legutóbbi albumunk bekerült az American Rock & Roll Hall of Fame szentélyébe, a világ egyik legszentebb zenei csarnokába, valamint arról is, hogy budapesti szabadtéri koncertünkkel elnyertük az Év Koncertje közönségdíjat. A magyar közönség szeretete és a nemzetközi elismerés együtt a legnagyobb ajándék, amit művész kaphat.”

A szabadságvágy 50. évfordulója

Ez az évforduló nem pusztán Leslie Mandoki személyes mérföldköve, hanem történelmi jelképe a bátorságnak, a szabadságvágy emberfeletti erejének.Egy fiatal zenész története, aki a szovjet megszállás alatti kommunista Magyarországról, életét kockáztatva, éjszaka, a tiltott határon át a szabadság fényét keresve menekült Nyugatra... és megtalálta.

Néhány hete szülővárosában, Budapesten lépett színpadra egy grandiózus jubileumi szabadtéri koncerttel, amely valóságos zenei zarándoklattá vált. A Mandoki Soulmates legendás szupercsapata soraiban New York, Los Angeles és London világhírű zenekarvezetőivel a zene nemzetközi élvonalát hozta Budapest színpadára. A több ezer nézőt megmozgató, érzelmekkel telt koncert felvétele már több mint 160 ezer megtekintésnél jár a YouTube-on, világszerte inspirálva a rajongókat. A starnbergi Red Rock Stúdió már évtizedek óta a világ zenei elitjének egyik szentélye, a kreatív szabadság és a nemzetközi együttműködés jelképe. Falai között világsztárok, legendák és fiatal tehetségek egyaránt megfordultak, olyan ikonok, akik a zene univerzális nyelvén szólítják meg a rajongókat. Leslie nevéhez több mint hetvenkét arany- és számos platinalemez született; olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Phil Collins, Lionel Richie, Ian Anderson, Chaka Khan, Jennifer Rush, Al Di Meola, Steve Lukather, Jack Bruce, Jon Lord, Bobby Kimball, Michael és Randy Brecker, Chris Thompson, Tony Carey.

Nemcsak amerikai és brit világsztárok dolgoznak itt rendszeresen, hanem olyan globális márkák is, mint a Disney, az FC Bayern München, az Audi vagy a Volkswagen, amelyek évtizedek óta elismeréssel tekintenek Leslie Mandoki szakmai precizitására, kreatív látásmódjára és vezetői alázatára – olvasható.

A művész hídépítő küldetése messze túlmutat a zenén: a politikában és a közéletben is képes volt hidakat építeni nemzetek, generációk és eszmék között.Kapcsolatai Mihail Gorbacsovtól Angela Merkelen át egészen a bajor politikai élet meghatározó alakjaiig ívelnek, mindig a közös értékekre, az emberi méltóságra és a kultúra egyesítő erejére építve. A berlini fal leomlásának 25. évfordulóján Hans-Dietrich Genscherrel együtt énekelte el az Imagine-t, a remény, a béke és a szabadság örök himnuszát. Nemrég pedig Dieter Reiter, München szociáldemokrata főpolgármestere oldalán lépett színpadra, újra megerősítve: a zene az egyetlen nyelv, amely minden határon át képes összekötni az embereket. Művészi munkásságának politikai jelentőségét Henry Kissinger és James Baker is elismerték, amikor több mint egy évtizede kitüntették őt.

Így született meg Mandoki életművének egyik legmélyebb gondolata: a zene nagykoalíciója, az a szellemi tér, ahol a társadalmi megosztottság helyett a közösség, az együttérzés és a harmónia kap szót, mert számára a zene felelősség, küldetés: eszköz arra, hogy az emberek újra egymásra találjanak.Ezért kapta meg évekkel ezelőtt a Bajor Európa-érmet is, amely a kontinens kulturális és emberi egységét szolgáló életművek egyik legnagyobb elismerése. Jeruzsálemben 1984-ben elnyerte az izraeli–egyiptomi békedíjat is .„A zene nyelve minden határon át összeköt minket. A zene a legnagyobb egyesítő erő, mert a szív szava soha nem ismer határokat” – szokta mondani.

Markus Söder szintén többször hangoztatta, milyen nagyra értékeli a közöttük kialakult őszinte emberi és szellemi kapcsolatot. Leslie egy alkalommal felidézte Markus Söder politikai példaképével – Franz Josef Strauss – való első találkozását is: „Amikor bemutattak neki, így reagált: »Ő egy magyar menekült, zenész… mindent elmondtak már róla. Nálatok hagyom, hiszen bajorabb nálam is. Ő az életét kockáztatta, hogy Bajorországban telepedhessen le mint magyar művész. Én a bajor mivoltomat a Jóistentől kaptam ajándékba.«”

Ez nagyon mélyen megérintett – mondta Leslie. A starnbergi találkozójukon most is félretették a válságokat és a politikai nehézségeket, és inkább a bajor derűt, a közös zenélést, a barátságot és az emberi összetartozás örömét választották, hogy tovább építsék a magyar–német barátság hídjait.

„Ötven évvel ezelőtt minden bátorságunkat összeszedve, barátaimmal együtt elindultunk, hogy magunk mögött hagyjuk a szovjet megszállású kommunista diktatúrát. Ma ismét bátorságra van szükségünk a realisták utópiájához, ahhoz, hogy megtaláljuk az iránytűt, amely kivezet a válságok útvesztőjéből. A zene mindig arra bátorít bennünket, hogy higgyünk az emberben, az összetartozásban, és abban, hogy a szabadság nem ajándék, hanem mindennapi felelősség. Művészként feladatunk hidakat építeni az emberiség jövője érdekében, mert a szabadság nem adottság, hanem küldetés, amelyet minden nap védenünk kell” – zárta gondolatait Leslie Mandoki a díjátadó ünnepségen.