2025. augusztus 21. csütörtök
A Mándoki Soulmates zenekar Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó koncertje a budai Várban 2025. augusztus 21-én.
MTI/Bodnár Boglárka

Leslie Mandoki megjelent Szent István előtt - videó

Infostart

A Mandoki Soulmates, 2025. augusztus 21-én 19 órakor tért vissza Budapestre, hogy megünnepeljék Mandoki életének és művészetének ötvenedik évfordulóját szülőhazájában.

A koncertet Budapest ikonikus helyszínén, a Budai Vár Szentháromság terén rendezték meg.

Az előadás élőben is látható:

Komoly fejtörést okoz Németországnak, hogyan támogassa tovább Ukrajnát

Komoly fejtörést okoz Németországnak, hogyan támogassa tovább Ukrajnát

Az orosz és az ukrán elnök kétoldalú, majd az amerikai elnökkel "kibővített" esetleges háromoldalú csúcstalálkozójára egyaránt sor kerülhet az elkövetkező hetek diplomáciai naptára szerint. A tét valójában a béke megteremtése az Oroszország által több mint három és fél éve ostromlott Ukrajnában. Német reagálások szerint azonban az elmúlt 48 órában megszaporodtak a kérdőjelek.
 

Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának

Munkácsi rakétatámadás: Orbán Viktor megszólalt

Dunda György: elérte a háború Kárpátalját, mostantól minden megváltozik

"Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Az orosz tüzérség már rövid és közepes hatótávolságú tüzérségi fegyverekkel is eléri Kosztyantynivkát Donyeck középső részén: a várost Smerch sorozatvetővel támadják. Az oroszországi Voronyezsben egy ukrán dróntámadás miatt összeomlott a vasúti közlekedés: 19 vonatjáratot töröltek vagy késleltetnek. Pokrovszktól északra nem sikerült megállítani az oroszokat: Suhecke elesett. Még mindig nincs annak jele hivatalos szinten, hogy Oroszország hajlandó lenne egyeztetni az ukrán elnökkel a háború lezárásáról. Ma hajnalban az orosz haderő Kárpátaljára mért katonai csapást. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre többen esnek &quot;AI-pszichózisba&quot;: ezek a tünetek, komoly baj lehet a vége

Egyre többen esnek &quot;AI-pszichózisba&quot;: ezek a tünetek, komoly baj lehet a vége

A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az &quot;AI pszichózis&quot; terjedésére.

Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Ukrainian officials say the attacks included drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles.

