Így járt a francia boltos, aki meg akarta védeni üzletét a fosztogatóktól – videó

Az internet hőse lett az a francia eladó, aki a testével védte játéküzletét a zavargóktól. Pierre, a nizzai Micromania tulajdonosa saját kezével akadályozta meg, hogy kifosszák játékboltját a francia zavargások résztvevői – írja a hvg.hu.

A Micromania áruházának tulajdonosáról, Pierre-ről olyan felvételeket tettek közzé, amelyen az üzlet ajtajában állva kergeti el a randalírozást kihasználni próbáló betolakodókat.

Az egyik videón látszik, ahogyan Pierre előbb elzavar egy őt provokáló, kapucnis alakot, majd ahogyan megfordul, utóbbi nagy erővel hátba rúgja, miközben egy másik zavargó többször meg is dobja valamivel, és többen eközben kárörvendőn nevetnek. Más tüntetők ugyanakkor a boltos segítségére siettek, aki feltámaszkodott, leporolta a szemüvegét és folytatta az üzlet védelmezését.

A legtöbb reakciót az a kép váltotta ki, amelyen Pierre a bolt ajtajában látható, mellette a Dragon Ball hősének, Gokunak a poszterével. Az eladóra az Instagramon rá is akasztották a „francia Goku” becenevet.

‼️Goku existe y vive en Francia‼️ Todo mi apoyo a este héroe ? #fotodelaño2026 https://t.co/I5WrPTLd45 — KhaN ComicS (@IvaNxKhaN) October 18, 2026

Pierre később elmondta, hogy rengeteg támogató üzenetet kapott, miután a helytállásáról készült videót felkapta az internet. Többen személyesen is meglátogatták, még Nizza polgármestere is.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy több online adománygyűjtés is indult a nevében, ám neki ezekhez semmi köze, és arra kérte az embereket, hogy ne dőljenek be az ilyen csalóknak.

Franciaországban hetek óta, számos nagyvárosban zajlanak a zavargások. A tiltakozások eredetileg az oktatás helyzete miatti diáktüntetésekként indultak, azóta azonban erőszakos megmozdulásokba csaptak át. A résztvevők több városban üzleteket támadtak meg és rámoltak ki, az erőszakhullám pedig már más európai országokba is átterjedt.