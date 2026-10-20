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Egy belvárosi utca egy üres villamosmegállóval.
Nyitókép: Unsplash

Példátlan zavargások, kijárási tilalom, miniszteri lemondás – forr a levegő Franciaországban

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Az éjszaka több francia városban hirdettek kijárási tilalmat, hogy elejét vegyék a hétvégén tapasztalt példátlan rendbontásoknak és fosztogatásoknak. Közben az egyik online platform jelezte: gyanús eredetű áruk jelentek meg az oldalain.

A déli Lyonban és Nizzában valamint az északi Lille-ben, Douai-ban, Denainben és Wattignies-ben reggel hatig tartó, a kiskorúakra vonatkozó kijárási tilalom volt érvényben az éjszaka Franciaországban. Párizs egyes kerületeiben is hasonló intézkedéseket hoztak az országon hétvégén végigsöprő zavargások és fosztogatások miatt.

A rendbontások az eredetileg békés diák- és szakszervezeti tüntetések mellett, illetve után indultak meg, a megélhetési válság, az iskolák állapota és a fél év múlva esedékes elnökválasztások előtti feszültség közepette.

A korábban esetenként brutálisan fellépő rendőrök már nem voltak urai a helyzetnek, ami ahhoz vezetett Laurent Nunez belügyminiszter benyújtotta a lemondását.

A tárcavezető interjúkban elismerte, hogy egyes városokban a rendőrség „elvesztette az ellenőrzést„ – „lemondok, mert végső soron én vagyok felelős mindenért, azért is, ami a terepen történik” – mondta.

A miniszter „vandálokat, fosztogatókat és ultrabalos aktivistákat” tett felelőssé az erőszakért. Lemondását ugyanakkor az eme kritikus időszakban épp közel-keleti úton tartózkodó Macron államfő nem fogadta el.

Közben az egyik legnagyobb online használt cikk-platform, a Vinted vezetése közölte: „gyanús áruk” jelentek meg az oldalán, ezért „zéró toleranciát” hirdet és azonnali lépéseket tesz, hogy azonosítsa és törölje a lopott tárgyakat. Erre szólította fel egy találkozón Anne Le Henanff, Digitalizációval foglalkozó miniszter. A találkozóra hírek szerint meghívták a TikTok, a Meta és az Amazon képviselőit.

Az oldal vezetése azt is elmondta, hogy letiltja azokat a fiókokat, amelyek tulajdonosai törvénysértő dolgokat tettek, és hogy együttműködik a rendvédelmi erőkkel.

Sebastien Lecornu francia miniszterelnök egy rendkívüli kormányülés után azt mondta, teljességgel eltökélt a közrend helyreállítása érdekében, és ő volt az, aki felvetette a kijárási tilalmak lehetőségét. Hozzátette: ha elkerülhetetlennek találják a szükségállapot bevezetését, akkor az „megtörténhet”.

A hétvégén több épületet, köztük egy városházát ért támadás – utóbbi leégett. A rendbontók egy része kétezer üzletet fosztott ki. A hatóságok 2513 embert tartóztattak le és 67 személyt már be is börtönöztek.

Hétfőn tüntetők egy csoportja megakadályozta a bejutást a párizsi Louvre Múzeumba, hogy így támogassák a diákokat.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Példátlan zavargások, kijárási tilalom, miniszteri lemondás – forr a levegő Franciaországban

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