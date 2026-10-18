Utcai harc Milánóban, zavargások Párizsban és Lyonban

Az utcai harc órák óta tart, a fiatalok csoportjai megszállták Milánó vásárlóutcáit. A hatóságok bejelentése szerint a korábbi, szombat esti megmozdulásokon őrizetbe vett tüntetők csaknem fele kiskorú. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hétfőre nemzetbiztonsági tanácskozást hívott össze.

Közben folytatódtak vasárnap a zavargások és a fosztogatások Franciaország két legnagyobb városában, Párizsban és Lyonban, miközben a politikai elit magyarázatokat és felelősöket keresett a megélhetési problémák elleni tiltakozásul előző nap szervezett országos megmozdulást követő kaotikus állapotok miatt.

A városi erőszak elleni harcra specializálódott elitegységet a második egymást követő napon vetették be a hatóságok a fővárosban – közölték hivatalos források. A République téren és a környező utcákban avatkoztak be, ahol egész nap feszültség uralkodott: több száz, arcát eltakaró, feketébe öltözött kapucnis rendbontó összecsapott rendfenntartókkal, akik vízágyukkal és könnygázzal válaszoltak. A hírtelevíziók által élőben közvetített zavargások során a környéken ismét megjelentek fosztogatók, akik élelmiszer- és ruházti boltok kirakatait betörték, és elvittek, amit találtak. Hasonló jelenetekről érkeztek hírek a közép-franciaországi Lyonból is.