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Tüntetõket igazoltatnak rendõrök Milánóban 2026. október 18-án, egy nappal a tüntetõk és rendõrök összecsapásai után. A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésû országos megmozdulásra érkezett, amelyet a legnagyobb szakszervezet, a CGIL hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban.
Nyitókép: Matteo Corner

Utcai harc Milánóban, zavargások Párizsban és Lyonban

Infostart / MTI

Feketébe öltözött, arcukat eltakaró fiatalok kirakatokat törtek be, üzleteket fosztottak ki Milánó városközpontjában vasárnap délutántól kezdődően, és többször összecsaptak az őket oszlatni igyekező rendőrökkel. Eközben Párizsban és Lyonban is folytatódtak a zavargások és fosztogatások.

Az utcai harc órák óta tart, a fiatalok csoportjai megszállták Milánó vásárlóutcáit. A hatóságok bejelentése szerint a korábbi, szombat esti megmozdulásokon őrizetbe vett tüntetők csaknem fele kiskorú. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hétfőre nemzetbiztonsági tanácskozást hívott össze.

Közben folytatódtak vasárnap a zavargások és a fosztogatások Franciaország két legnagyobb városában, Párizsban és Lyonban, miközben a politikai elit magyarázatokat és felelősöket keresett a megélhetési problémák elleni tiltakozásul előző nap szervezett országos megmozdulást követő kaotikus állapotok miatt.

A városi erőszak elleni harcra specializálódott elitegységet a második egymást követő napon vetették be a hatóságok a fővárosban – közölték hivatalos források. A République téren és a környező utcákban avatkoztak be, ahol egész nap feszültség uralkodott: több száz, arcát eltakaró, feketébe öltözött kapucnis rendbontó összecsapott rendfenntartókkal, akik vízágyukkal és könnygázzal válaszoltak. A hírtelevíziók által élőben közvetített zavargások során a környéken ismét megjelentek fosztogatók, akik élelmiszer- és ruházti boltok kirakatait betörték, és elvittek, amit találtak. Hasonló jelenetekről érkeztek hírek a közép-franciaországi Lyonból is.

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