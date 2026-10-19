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Rohamrendõrök egy törmelékkel borított utcán a tüntetõkkel vívott összecsapásokat követõen az egykori sárgamellényes mozgalom által a megélhetési problémák miatti tiltakozásul meghirdetett és a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt egy hónapja tüntetõ középiskolások közös demonstrációján Párizsban 2026. október 17-én.
Nyitókép: Yoan Valat

Szakértő: tehetetlen a rendőrség az erőszakban fuldokló Franciaországban

Infostart / InfoRádió

Hétvégén folytatódtak az immár erőszakba torkolló tiltakozások Franciaországban. Hetekkel ezelőtt középiskolások kezdték a tiltakozó akciókat, de már rég nem csupán róluk van szó, számos társadalmi csoport és bűnbandák is „beszálltak” – erről is beszélt az InfoRádióban Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Az oktatási problémák miatti tiltakozással kezdődött, de ma már merőben másról is szó van a franciaországi demonstrációhullám esetében.

Mint Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban emlékeztetett, október 17-én a 8. évfordulója volt a sárga mellényes tüntetéssorozatnak, mindenféle elégedetlenséget összegyűjtve próbáltak utcára vonulni – elsősorban megélhetési kérdések kapcsán – a tüntetők, de „sajnálatos módon egy nagyon komoly erőszakos hullám is elindult ezzel párhuzamosan”, sőt a felvonuló csoportoktól függetlenül is rendkívüli folyamat bontakozott ki, borzasztó sok erőszakos cselekménnyel Párizsban is, illetve Franciaország nagyobb városaiban.

Az első hírek arról szóltak, hogy több mint ezer embert vettek őrizetbe és 500 rendőr, csendőr megsérült, üzleteket fosztottak ki, középületeket támadtak meg a tiltakozók, több százmillió euróra rúg már a kár. Ezt kommentálva Fejérdy Gergely elmondta, a francia társadalom jelentős része a hétfő reggeli híreket hallgatva már el van képedve, a friss információk szerint már csaknem ezer sérült rendőrről tudni és majdnem 3000 embert előállítottak, majdnem mindenki felnőtt közülük, ami jól mutatja, hogy nincs köze ennek az egésznek a kezdeti középiskolás tüntetésekhez.

Nagyon sok kérdőjel van, ami okozta ezt a dolgot, maga a belügyminiszter egyébként a lemondását is beadta, de Emmanuel Macron elnök nem fogadta el.

„Gyakorlatilag a rendőri felkészültség sem volt megfelelő egy ilyen típusú erőszakhullámra, ami végigsöpört az országon. A meglepő az volt, hogy most már állami épületeket is támadás ért, a limoges-i polgármesteri hivatalban borzalmas károkat okoztak, felgyújtottak, kiraboltak mindent, amit tudtak. Még vasárnap is történtek ilyen cselekmények” – folytatta.

Macron elnök vasárnap este egy 10 perces beszédet intézett a franciákhoz a televízióban, úgy fogalmazott, hogy szégyenérzet és düh uralkodik Franciaországban, Fejérdy Gergely szerint ez is így van.

„Valójában a kormányzat azonban jelen pillanatban nem nagyon tud sokkal többet tenni, túl azon, hogy a rendőrség erőteljesebben lép fel az erőszakos cselekedetekkel szemben, de a rendőrség is igazából elérte a határait; ne felejtsük el, hogy három hete folyamatosan az utcán vannak a rendőrök, a középiskolás tüntetést is megpróbálják kézben tartani” – mutatott rá még.

Nagy kérdés szerinte viszont az, hogy valójában kik és milyen csoportok állhatnak az erőszak mögött; felmerül nagy mértékben a szélsőbaloldali párt, a Jean-Luc Mélenchonhoz kapcsolódó Lázadó Franciaország felelőssége, „ezt hajtogatja mindenki”. A pártelnök egyébként maga a kezdet kezdetén valóban kijelentette, hogy erőszakos úton is lehet érvényesíteni az akaratukat, vagyis „ő fújt a parázsra”, ami miatt felvetődik tehát a radikális baloldal felelőssége.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy fél év múlva az országban elnökválasztás lesz, épp 6 hónap múlva lesz az első forduló; most pedig a 2027-es költségvetési tárgyalások zajlanak a parlamentben, ami szintén „hergeli a tüntetőket”, hiszen „egyre több mindenre derül fény, hogy mit tervez a kormány”, így egyre több tárgya is lesz a tiltakozó akcióknak.

Ebben a helyzetben látott napvilágot a hétvégén egy közvélemény-kutatás, ebből az derül ki, hogy Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke profitál ebből a káoszból, „mindenki azt várja tőle, hogy ő fogja majd a rendet helyreállítani Franciaországban, de hat hónapig még sok minden történhet” – tette hozzá még Fejérdy Gergely.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.

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Szakértő: tehetetlen a rendőrség az erőszakban fuldokló Franciaországban

Szakértő: tehetetlen a rendőrség az erőszakban fuldokló Franciaországban

Hétvégén folytatódtak az immár erőszakba torkolló tiltakozások Franciaországban. Hetekkel ezelőtt középiskolások kezdték a tiltakozó akciókat, de már rég nem csupán róluk van szó, számos társadalmi csoport és bűnbandák is „beszálltak” – erről is beszélt az InfoRádióban Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
 

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