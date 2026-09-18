Oroszország választ

Az ország 11 időzónája közül az első szavazóhelyiségek közép-európai idő szerint csütörtök este tízkor, az utolsók pedig a nyugati régiókban péntek reggel hétkor nyitottak meg. Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt négy régió – a donyecki, a luhanszki, a zaporizzsjai és a herszoni – lakossága, noha háromnak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá.

A szövetségi parlament alsóházába, az Állami Dumába 450 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Miután a parlamenten kívüli ellenzékhez tartozó liberális Jabloko párt szövetségi listáját – a pártfinanszírozási törvény és a szerzői jogok megsértésére hivatkozva – törölte a legfelsőbb bíróság, a választólapon tíz párt maradt: az Egységes Oroszország, Oroszország Liberális Demokrata Pártja, a Közvetlen Demokrácia Pártja, a Zöldek, az Igazságos Oroszország, a Rogyina, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja, a Nyugdíjasok Pártja, az Oroszországi Kommunisták és az Új Emberek.

A Jabloko volt az egyetlen a Központi Választási Bizottság (CIK) által eredetileg bejegyzett pártok közül, amelyik programjában ellenzi a háborút. Több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek a hatóságok.

Egyúttal megválasztják 11 régió vezetőjét – Mordvinföldön, Tuvában, Csecsenföldön, valamint Belgorod, Brjanszk, Penza, Tver és Uljanovszk megyében közvetlenül, Dagesztánban, Észak-Oszétia- Alániában és Karacsaj-Cserkeszföldön pedig a helyi parlament által –, valamint 39 regionális törvényhozás tagjait is. A választópolgárok, akinek száma országon belül meghaladja a 111 milliót, külföldön pedig az 1 millió 800 ezret, több mint 2200 különböző szintű választási kampány keretében mintegy 20 700 képviselői mandátum és választott tisztség sorsáról döntenek.

Az idei választásokon a „különleges hadművelet" 1586 részvevője szállt harcba különböző tisztségekért – 1486-an pártok színeiben, százan pedig függetlenként –, közülük 186-an az Állami Duma mandátumaiért. A szövetségi parlament képviselőségéért egyébként listán 3133, egyéni választókörzetben pedig 1677 jelölt indult.

A választásokon 12 nemzetközi szervezet képviselteti magát képviselőként, köztük a Független Államok Közössége, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) és a BRICS.

Idén 32 régióban nyílik lehetőség elektronikus távszavazásra. A külföldön tartózkodó orosz állampolgárok számára 152 országban 333 szavazókört alakítottak ki.