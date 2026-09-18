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Nyitókép: Facebook/Katona József Színház

Színészek a nappaliban, kezdődik az eSzínház Fesztivál

InfoRádió

Szeptember 18-a és 27-e között hatodik alkalommal rendezik meg az eSzínház Fesztivált. A programsorozatban 17, digitális formában is elérhető előadást láthat a közönség. Sárközi Szabina, az eSzínház kommunikációs és marketing vezetője az InfoRádiónak elmondta, hogy a nézők is szavazhatnak kedvenceikre, miközben szakmai zsűri is értékeli a fesztivál programját.

Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja újra megnyitja a virtuális függönyt. Az eSzínház Fesztivál minden évben a kortárs magyar színház ünnepe. Kilenc napon át izgalmas vidéki és fővárosi színházak előadásai lesznek elérhetők egy kattintással. Idén 17 előadás került be a fesztivál programjába.

Soprontól egészen Szegedig, Szombathelytől, Celldömölkről, Székesfehérvárról, Miskolcról is érkeztek nevezések, illetve a budapesti színházak és társulatok is megtalálhatók a fesztivál kínálatában. Klasszikusok és kortárs drámák, irodalmi adaptációk, zenés produkciók, bábszínház és független társulatok előadásaival is találkozhatnak a nézők.

„Nem egyszerű egy színházi dokumentációk rögzítése, a képernyőn is önálló és magas minőségű élményt kell nyújtsanak. Vannak előadásokat, amiket nehezebb képernyőre adaptálni, a színházak a felvétel készítése előtt figyelembe veszik azt is, hogy hány szereplős egy az előadás” – mondta az InfoRádiónak az eSzínház kommunikációs vezetője.

Sárközi Szabina felhívta a figyelmet, hogy a zsűri a filmes látványt is értékeli. Díjazzák a legjobb digitális adaptációt és a legjobb látványt, mivel más élmény élőben a nézőtéren, vagy filmen keresztül befogadni egy darabot. A zsűri díjazza a legjobb női-és férfi főszereplőt és a nézők is szavazhatnak kedvencükre.

A díjazás mellett a teátrumok és az előadások pénzdíjban is részesülnek a fesztivál végén.

„A bevételek jelentős részét a társulatoknak fizetjük vissza, és ezzel is segítjük őket a munkájukban, illetve a soron következő előadások megszületésében”

– hangsúlyozta.

Sárközi Szabina kitért arra is, hogy az e-színház alapítványának az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a működésével ne csak a színházi előadásokat rögzítse és őrizze meg a kulturális emlékezetnek, hanem a bevételek jelentős részét vissza is adja a színházaknak és társulatoknak”

A közönség is szavazhat, ha jegyet vagy bérletet vásárol a fesztivál előadásaira. A legtöbb szavazatot kapó előadás elnyeri az eSzínház Fesztivál Közönségdíját.Továbbá átadásra kerülnek az Art is Business, a Klasszik Rádió, a Papageno és a Szófa Irodalmi Portál különdíjak is. A zsűri tagjai: Radnay Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművész-igazgató, Jászay Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az eSzínház vezetője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

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Kezdőlap    Kultúra    Színészek a nappaliban, kezdődik az eSzínház Fesztivál

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