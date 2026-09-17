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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Rendkívüli bejelentéseket tesz Magyar Péter és Vitézy Dávid

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A kormányfő, mint közölte, kissé betegen, de ott lesz Vitézy Dáviddal együtt a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón, a kezdés 10 óra. Tartson velünk akkor is, percről percre!

Szerdán kormányülés volt, pénteken ezt kormányzati sajtótájékoztató követi – Vitézy Dáviddal, mint azt maga Magyar Péter miniszterelnök közölte a Facebook-oldalán.

Várható témák:

  • Európai Mobilitási Hét, kedvezmények a közlekedésben
  • üzemanyagár
  • uniós pénzek, beruházások
  • kaszinókoncessziók
  • dohánykoncesszió (plusz érkező források egészségügyi felhasználása)
  • autópálya-koncesszió
  • trafikkoncesszió
  • nyugdíjügyek
  • gazdasági adatok, építőipar
  • gyermekvédelmi ügyek
  • Tisztítótűz – elszámoltatással kapcsolatos hírek.

Tartson velünk tehát péntek 10 órától!

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Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli bejelentéseket tesz Magyar Péter és Vitézy Dávid

vitézy dávid

magyar péter

kormányzati sajtótájékoztató

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