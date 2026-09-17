Rendkívüli bejelentéseket tesz Magyar Péter és Vitézy Dávid

Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok, húsz évre visszamenőleg; „vége a következmények nélküli, pofátlan gazdagodások korának” – közölte Magyar Péter. A NAV megvizsgálja a kastélyokat, az egyéb ingatlanokat, a cégbirodalmakat, a milliárdos megtakarításokat, és felkutatja az eltitkolt vagyonelemeket. A volt és a jelenlegi politikusoknak is el kell számolniuk.