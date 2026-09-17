Rendkívüli bejelentéseket tesz Magyar Péter és Vitézy Dávid

Szerdán kormányülés volt, pénteken ezt kormányzati sajtótájékoztató követi – Vitézy Dáviddal, mint azt maga Magyar Péter miniszterelnök közölte a Facebook-oldalán.
Várható témák:
- Európai Mobilitási Hét, kedvezmények a közlekedésben
- üzemanyagár
- uniós pénzek, beruházások
- kaszinókoncessziók
- dohánykoncesszió (plusz érkező források egészségügyi felhasználása)
- autópálya-koncesszió
- trafikkoncesszió
- nyugdíjügyek
- gazdasági adatok, építőipar
- gyermekvédelmi ügyek
- Tisztítótűz – elszámoltatással kapcsolatos hírek.
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