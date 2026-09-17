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Raphinha, a Barcelona játékosa (j) ünnepel, miután gólt lõtt a labdarúgó Bajnokok Ligája elsõ fordulójának FC Barcelona-Feyenoord mérkõzésén Barcelonában 2026. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Estevez

Raphinha Messi és Ronaldo csúcsát ostromolja

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Továbbra is szórja a gólokat az FC Barcelona: szerda este 7–2-re verte a Racing Santandert. Az idény első hét tétmérkőzésén 4,7-es gólátlagot ért el a csapat.

Hansi Flick vezetésével a Barcelona példátlan módon zsinórban hat győzelmet aratott a La Ligában és egyet a Bajnokok Ligájában. A Blaugrana korábban még sosem nyerte meg az idény első hét tétmérkőzését; a csúcsot korábban hat egymást követő győzelem jelentette, amelyet az 1929–1930-as, az 1960–1961-es és a 2018–2019-es szezonban ért el.

A La Liga címvédője már 33 szerzett gólnál jár az idényben. Ez az első alkalom a Barcelona dicsőséges történetében, hogy a csapat az idény első hét mérkőzésén elérte, sőt túllépte a 30 gólos határt.

A támadójáték motorja Raphinha, aki Flick irányítása alatt új szerepkörben, „hamis kilencesként” remekel. A brazil játékos mesterhármast szerzett a Racing Santander ellen – két büntetőt is értékesítve –, ezzel minden sorozatot figyelembe véve 11-re növelte góljai számát.

Ez a parádés forma még inkább érthetetlenné teszi, hogy a 29 éves játékos hogyan maradhatott le az Aranylabda-listáról – az előző szezonban sem játszott rosszul.

Ő az első olyan labdarúgó, aki első hat La Liga-mérkőzésén kilenc gólt szerzett Messi 2017–2018-as idénybeli teljesítménye óta. Ráadásul Raphinha jelenleg két góllal előzi meg a Real Madrid játékosát, Kylian Mbappét a Pichichi-trófeáért (a gólkirályi címért) folyó versenyfutásban.

Az elmúlt 60 évet tekintve mindössze Messi és Ronaldo Nazario, vagyis a Fenomén volt képes arra, hogy a Barcelona első hét mérkőzésén legalább kilenc gólt szerezzen. A brazil szélső – aki hét mérkőzéséből haton is betalált – a mostani idényben vitathatatlanul a Barcelona első számú csatára.

A Barcelona a hét mérkőzéséből haton is megszerezte a vezetést, mindössze a Rayo Vallecano ellen került hátrányba.

Raphinha szerepe még akkor is meghatározó – ahogyan azt a Levante elleni győzelem alkalmával is láthattuk –, ha „véletlenül” nem szerez gólt, hiszen két kulcsfontosságú gólpasszt is kiosztott.

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Kezdőlap    Sport    Raphinha Messi és Ronaldo csúcsát ostromolja

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