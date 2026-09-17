ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.71
usd:
315.64
bux:
154616.69
2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Thomas Jackson/Getty Images

Újabb kormányzati feljelentés, most egy 300 milliós ügyben

Infostart / MTI

Feljelentést tett a Miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft. (MIKK) részére nyújtott állami támogatás ügyében a Nemzeti Nyomozó Irodánál – közölte a Miniszterelnökség.

A tájékoztatás szerint a MIKK-nek nyújtott 300 millió forintos támogatás felhasználása és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás miatt felmerül több bűncselekmény, többek között költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja is.

A MIKK-et 2024 decemberében alapították, és alig két hónappal később, 2025. február 12-én a Miniszterelnökség társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára, Szalay-Bobrovniczky Vince javaslatára 300 millió forintnyi támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül.

A támogatás célja a mesterséges intelligencia (MI) állami és társadalmi integrációjával kapcsolatos célzott kutatások megvalósítása.

Mint írták, a társaság úgy részesült állami támogatásban, hogy

  • sem önálló működési múlttal,
  • sem igazolt kutatói kapacitással nem rendelkezett.

A Miniszterelnökséghez eljutott dokumentumokból kiderült, hogy a csatolt kutatómunkák között szerepelnek látszólag MI-vel által generált iratok, valamint válogatások különböző közösségi média bejegyzésekből.

A tájékoztatás szerint az MIKK az érdemi kutatást közbeszerzés útján az Observer Médiafigyelő és Kutató Kft.-re bízta bruttó 152,4 millió forintért. A közbeszerzésen induló másik cég ajánlatát „aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás” címén érvénytelennek nyilvánították.

A MIKK-nek juttatott 300 milliós támogatás további részéből 37,3 millió forintért bízták meg a Stern Com Kft.-t kommunikációs és IT-szolgáltatással, valamint nyolc hónap alatt 22,5 millió forintot fizettek a NAXEL Hungary Kft.-nek ingatlanbérlésre. Ezen felül 69,2 millió forintot költött a frissen alapított kutatóközpont munkabérre, valamint 6,27 millió forintot további működési költségekre, a fel nem használt 12,3 millió forintnyi maradványt pedig az államnak visszafizette.

Az előző kormány márciusban versenyeztetés nélkül 2026-ban újabb 300 millió forintot biztosított a MIKK számára.

Az összeget március 18-án folyósították, amit a cég a választások után két nappal, április 14-én teljes egészében visszafizetett, arra hivatkozva, hogy több kutató is távozott, akiknek „szakmai tevékenysége nélkül a tervezett projekt nem megvalósítható” – áll a közleményben.

A Miniszterelnökség szerint több körülmény miatt is felmerül annak a gyanúja, hogy a tavalyi támogatás és annak elszámolása részben nem a támogatott célnak megfelelően, és valótlan tartalommal történt. Erre utal az, hogy

a saját kutatásra megítélt támogatásból a kutatási feladatokat kiszervezték, miközben a MIKK alapítói a támogatás terhére munkabért vettek fel.

Emellett olyan iratokat számoltak el kutatásnak, melyek tartalmilag nem nevezhetőek kutatási terméknek, ráadásul a cég a 2026-os támogatás visszafizetésével maga ismerte el kutatói kapacitásának hiányát – ami visszahat a 2025. évi önálló kutatási teljesítés valóságtartalmára is.

A Miniszterelnökség ezért költségvetési csalás, közbeszerzési és koncessziós eljárásban történt versenyt korlátozó megállapodás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést az ügyben ismeretlen tettes ellen a Nemzeti Nyomozó Iroda felé – ismertették.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újabb kormányzati feljelentés, most egy 300 milliós ügyben

feljelentés

miniszterelnökség

mesterséges intelligencia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: indulnak a politikusi vagyonvizsgálatok

Magyar Péter: indulnak a politikusi vagyonvizsgálatok

Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok, húsz évre visszamenőleg; „vége a következmények nélküli, pofátlan gazdagodások korának” – közölte Magyar Péter. A NAV megvizsgálja a kastélyokat, az egyéb ingatlanokat, a cégbirodalmakat, a milliárdos megtakarításokat, és felkutatja az eltitkolt vagyonelemeket. A volt és a jelenlegi politikusoknak is el kell számolniuk.
 

Újabb kormányzati feljelentés, most egy 300 milliós ügyben

Két letartóztatás a Volánbusz-ügyben: egy milliárdos és egy volt vezérigazgató

VIDEÓ
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.17. csütörtök, 18:00
Tanács Zoltán
tudományos és technológiai miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztet az OECD: hatalmas lyukat üthet a költségvetésen a 13. havi nyugdíj az európai mintaállamban

Figyelmeztet az OECD: hatalmas lyukat üthet a költségvetésen a 13. havi nyugdíj az európai mintaállamban

Az OECD szerint Svájcnak az eddiginél ambiciózusabb nyugdíjreformra van szüksége ahhoz, hogy az ország költségvetése hosszú távon fenntartható maradjon. A szervezet figyelmeztetése éppen egybeesik a svájci kormány által 2026 tavaszán társadalmi egyeztetésre bocsátott nyugdíjreform-tervezettel – írja a European Pensions.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus takarékoskodásba kezdett a főváros: befagyasztják a kiadásokat, hogy októberben még ki tudják fizetni a béreket

Drasztikus takarékoskodásba kezdett a főváros: befagyasztják a kiadásokat, hogy októberben még ki tudják fizetni a béreket

Budapest vezetése minden nem létfontosságú kiadást befagyasztott, valamint létszám- és beruházási stopot rendelt el a főváros működőképességének fenntartása érdekében.

BBC
Business Sport Travel Science
King Charles warns of 'existential danger' of AI falling into wrong hands

King Charles warns of 'existential danger' of AI falling into wrong hands

The comments were made at a summit in Ayrshire with participants from AI giants including Nvidia, OpenAI and Anthropic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 17. 16:20
Lakóparkvárossá válik Balatonfüred? Most elégelték meg a lakosok, megszólalt a polgármester
2026. szeptember 17. 16:09
Fontos új információk jelentek meg a tűzifáról
×
×