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Magdalena Andersson, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt elnöke (k) pártjának eredményvárójára érkezik a svéd parlamenti és önkormányzati választások után Stockholmban 2026. szeptember 13-án.
Nyitókép: Jonas Ekströmer

Itt a végeredmény, eldőlt, ki nyerte a parlamenti választást Svédországban

Infostart / MTI

A balközép ellenzéki blokk nyerte meg a múlt vasárnapi parlamenti választást Svédországban a csütörtökön közzétett végeredmények szerint, Ulf Kristersson kormányfő bejelentette lemondását.

A svéd választási hatóság bejelentette, hogy

  • a Szociáldemokrata Párt, a Zöld Párt, a Baloldali Párt és a Centrum Párt együttesen 176 mandátumot szerzett a 349 fős törvényhozásban.
  • A jelenlegi, konzervatív vezetésű kormánykoalíció tagjai, illetve támogatói 173 képviselői helyet szereztek.

A választási eredmény tükrében Magdalena Andersson, a szociáldemokraták vezetője négy év ellenzéki politizálás után ismét miniszterelnök lehet, bár elemzők szerint a balközép blokkon belüli nézeteltérések miatt nem lesz egyszerű feladat koalíciót kötni.

A Kristersson által vezetett Mérsékelt Párt a Kereszténydemokratákkal és a Liberálisokkal kormányzott kisebbségi koalícióban 2022 óta, a bevándorlásellenes, nacionalista Svéd Demokraták párt külső támogatásával.

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