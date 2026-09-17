Itt a végeredmény, eldőlt, ki nyerte a parlamenti választást Svédországban

A svéd választási hatóság bejelentette, hogy

a Szociáldemokrata Párt, a Zöld Párt, a Baloldali Párt és a Centrum Párt együttesen 176 mandátumot szerzett a 349 fős törvényhozásban.

A jelenlegi, konzervatív vezetésű kormánykoalíció tagjai, illetve támogatói 173 képviselői helyet szereztek.

A választási eredmény tükrében Magdalena Andersson, a szociáldemokraták vezetője négy év ellenzéki politizálás után ismét miniszterelnök lehet, bár elemzők szerint a balközép blokkon belüli nézeteltérések miatt nem lesz egyszerű feladat koalíciót kötni.

A Kristersson által vezetett Mérsékelt Párt a Kereszténydemokratákkal és a Liberálisokkal kormányzott kisebbségi koalícióban 2022 óta, a bevándorlásellenes, nacionalista Svéd Demokraták párt külső támogatásával.