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Az Omszk-tó medre 2026 őszén
Nyitókép: Budakalász.hu

Életveszélyessé vált az Omszk-tó „száraz” medre

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Mert csak úgy tűnik egyes részeken, mintha az lenne, a valóságban süppedős, azonnal elnyelheti az embert. Figyelmeztetést adott ki Budakalász.

Az Omszk-tó több pontján is tiltótáblák figyelmeztetnek arra, hogy a tó teljes területére tilos bemenni.

Mint Budakalász honlapja tájékoztat, kevesen tudják, hogy a nádasok, valamint az aszályos nyár után visszamaradt, szárazföldnek tűnő homokszigetek és iszapos területek is a tó területéhez tartoznak.

Szerdán egy kislány térdig merült az Omszk-tó egyik iszapos részébe. Édesanyja, aki azonnal utána ment, bizonyos pontokon combközépig süllyedt az iszapba. A kislány végül csak a cipőjét hagyta hátra, de az eset könnyen sokkal súlyosabban is végződhetett volna.

Az elmúlt hónapokban a tó vízszintje jelentősen lecsökkent, így több helyen olyan területek váltak láthatóvá, amelyek korábban víz alatt voltak. Ezek azonban nem biztonságos szárazföldek a figyelmeztetés szerint. A talaj telített lehet vízzel, az iszap pedig alattomosan mély és teherbírás nélküli. Az őszi csapadékosabb időszak, valamint a Duna vízszintjének emelkedése miatt a talajvízszint is emelkedik. Ennek következtében a tó kiszáradt részein is egyre több helyen jelenik meg a víz. A veszély látható az érintett területen: a lábnyomokban is megáll a víz, miközben a felszín továbbra is megtévesztően száraznak tűnhet.

Az eset helyszínén több mezítlábas gyereklábnyom és elhagyott zokni is látható volt, ami arra utal, hogy mások is megpróbáltak bejutni ezekre a területekre, és kerülhettek hasonlóan veszélyes helyzetbe.

A város kéri a szülőket, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét a veszélyre, és ne engedjék őket a tó medrébe, a nádasokhoz vagy a szárazföldnek látszó szigetekre lépni.

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Kezdőlap    Belföld    Életveszélyessé vált az Omszk-tó „száraz” medre

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