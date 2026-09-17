ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.74
usd:
316.05
bux:
154173.4
2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Credobus Inovell 12 típusú autóbuszok a Volánbusz Zrt. győri rendezvényén 2022. október 26-án. A Kravtex-Kühne Csoport októberben megkezdte száz új autóbusz szállítását a Volánbusznak, ezek beszerzési értéke nettó 6,5 milliárd forint. A közlekedési társaság 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja során több mint 2100 új és újszerű autóbusz állt, illetve állhat forgalomba jövő év elejéig. Ezzel a 6000 járműből álló flotta harmadát sikerült megújítani négy év alatt.
Nyitókép: Krizsán Csaba

Újabb fontos fejlemény a Volánbusz-ügyben a két letartóztatás után

Infostart / MTI

Elutasította a Budai Központi Kerületi Bíróság az ügyészség letartóztatásra irányuló indítványát a Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottjával szemben, akit szabadlábra helyeztek – közölte Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) csütörtök délelőtt közölte, hogy az „önálló intézkedésre jogosult személy” által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, hármuk letartóztatását indítványozták.

A Budai Központi Kerületi Bíróság két gyanúsított – Sz. N. és J. D., akiket a sajtó Szivek Norbertként, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójaként és Jellinek Dánielként, az Indotek Group milliárdos üzletember vezérigazgatójaként azonosít – esetében helyt adott az ügyészségi indítványnak, és nem jogerős végzésével egy hónapra letartóztatta őket. A döntést a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye, valamint J. D. esetében a bűnismétlés veszélyével indokolták.

A harmadik, meg nem nevezett gyanúsítottal kapcsolatban hozott döntésről a törvényszék péntekre ígért részletes tájékoztatást.

Délelőtti közleményében a KNYF kiemelte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május 15. óta folytat önálló nyomozást, amely elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) folyamatban lévő, vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárástól.

Az NNI-nél a Volán-társaságokhoz köthető, tíz évvel ezelőtti illegális ügyletekkel kapcsolatban folyik eljárás hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt. Ennek a nyomozásnak nyolc gyanúsítottja van, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újabb fontos fejlemény a Volánbusz-ügyben a két letartóztatás után

szivek norbert

jellinek dániel

volánbusz-ügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter újabb részleteket árult el a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról

Magyar Péter újabb részleteket árult el a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról

Automatikus lesz a vagyonosodási vizsgálat a politikusok esetében – közölte Magyar Péter miniszterelnök egy esti tévéinterjúban. Cikkünk frissül!
 

Rendkívüli bejelentéseket tesz Magyar Péter és Vitézy Dávid péntek délelőtt

Magyar Péter: indulnak a politikusi vagyonvizsgálatok

Újabb kormányzati feljelentés, most egy 300 milliós ügyben

Újabb fontos fejlemény a Volánbusz-ügyben a két letartóztatás után

Két letartóztatás a Volánbusz-ügyben: egy milliárdos és egy volt vezérigazgató

Ezernél is jóval több diplomata-útlevelet vizsgál felül a Külügyminisztérium

VIDEÓ
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.18. péntek, 18:00
Kiss Norbert
hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Formula-1-es szakkommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Húzzák a technológiai cégek a tőzsdéket – ledolgozzák a Fed lépését

Húzzák a technológiai cégek a tőzsdéket – ledolgozzák a Fed lépését

Bár a Fed szerdai kamatemelését eséssel fogadta a Wall Street, csütörtökre már javult a hangulat a piacokon. A nagyrészt beárazott döntés után némi megkönnyebbülést hozott, hogy a hosszú amerikai kötvényhozamok emelkedése megtorpant, miközben az olajár is mérséklődött. Ázsiában vegyesek voltak a mozgások, Európában viszont pozitív mozgásokat látunk, Amerikában pedig szintén felpattant a piac. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem a memóriazavar az Alzheimer-betegség legkorábbi jele: ennél a tünetnél már lehet gyanakodni

Nem a memóriazavar az Alzheimer-betegség legkorábbi jele: ennél a tünetnél már lehet gyanakodni

A Nature Communications című folyóiratban megjelent friss egérkísérlet szerint legelőször az agy képtelenné válik a megszokott viselkedésminták megváltoztatására.

BBC
Business Sport Travel Science
Warm words on Canada's EU 'associate membership' but no guarantees

Warm words on Canada's EU 'associate membership' but no guarantees

There is no certainty that the idea will ever get off the ground, let alone become a blueprint for other countries, writes Katya Adler.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 17. 21:15
Tiltakozik a Legfőbb Ügyészség
2026. szeptember 17. 20:33
Átadták az idei Kaszás Attila-díjat
×
×