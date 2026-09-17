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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Horribilis mennyiségű diplomata-útlevelet vizsgál a Külügyminisztérium

Infostart / MTI

Nagyjából 1400 diplomata-útlevelet vizsgálnak a Külügyminisztérium korábbi működésének átvilágítása során – mondta a külügyi tárca parlamenti államtitkára a Telexen megjelent interjújában csütörtökön.

Velkey György újabb részleteket ismertetett a Külügyminisztérium korábbi működésének átvilágításáról: vizsgálják Szijjártó Péter volt miniszter magánrepülő-használatát, a diplomata-útlevelek kiadását, valamint Orbán Gáspár, Orbán Viktor volt kormányfő fia korábbi külügyi szerepét is.

Mint mondta, a diplomata-útlevelek használatának vizsgálata során elsősorban nem az a kérdés, hogy kik kaptak ilyen okmányt, hanem az, milyen indoklással és milyen eljárásban jutottak hozzá.

A politikus példaként Dzsudzsák Balázs labdarúgó esetét említette, aki 2019-ben közvetlenül Szijjártó Péterhez fordult diplomata-útlevélért, és a levelet úgy írta alá, hogy „Dzsudzsák Balázs Tesóka”. Az államtitkár szerint a volt külgazdasági és külügyminiszter továbbította a kérelmet, és már másnap megkezdték az útlevél ügyintézését.

Velkey György elmondta: Szijjártó Péter február 19-én Orbán Viktor volt miniszterelnökkel együtt a honvédség gépével utazott Washingtonba, majd másnap egy magángéppel tért haza. A gép bérlése 75 millió forintba került, és Szijjártó Péter azért utazott haza, hogy Mátészalka környékén kampányrendezvényeken vegyen részt.

„Ez le van írva a papírokban” – mondta az államtitkár, jelezve, hogy 2022 és 2026 között csaknem 5 milliárd forintot költöttek Szijjártó Péter utazásaihoz kapcsolódóan magángépek bérlésére.

Közölte, találtak olyan dokumentumot is, amely szerint Orbán Gáspár mindenféle felhatalmazás nélkül úgy fogadott és kísért külföldi delegációkat, mintha csak a kormányzat nevében járna el, és a dokumentumok szerint mindez a Külügyminisztérium tudtával történt – mondta Velkey György.

A politikus szerint az átvilágítás kiterjed az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokra, a BYD-nak nyújtott állami támogatásokra és a Hungary Helps Ügynökség működésére is.

A vizsgálatok nagyságrendjét érzékeltetve azt mondta, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggő beszerzések esetében több mint 130 ezer dokumentumot néztek át, mielőtt feljelentést tettek.

Az államtitkár az interjúban úgy foglalta össze a tapasztalatait: bárhová nyúlunk, minden ragad a mocsoktól. Bármilyen ügyet kezdünk el kapirgálni, kiderül, hogy itt valami nem oké.

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Kezdőlap    Belföld    Horribilis mennyiségű diplomata-útlevelet vizsgál a Külügyminisztérium

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