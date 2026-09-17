A két legkisebb számot is kihúzták a lottón

Bár a Fed szerdai kamatemelését eséssel fogadta a Wall Street, csütörtökre már javult a hangulat a piacokon. A nagyrészt beárazott döntés után némi megkönnyebbülést hozott, hogy a hosszú amerikai kötvényhozamok emelkedése megtorpant, miközben az olajár is mérséklődött. Ázsiában vegyesek voltak a mozgások, Európában viszont jó hangulatban telt a kereskedés, Amerikában pedig szintén felpattant a piac. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.