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Számgolyók a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsora, a SzerencseSzombat megújult stúdiójának bemutatóján a Fortuna Stúdióban, a budapesti Pólus Centerben 2020. január 3-án. Január 4-től megújult tartalommal és látványvilággal debütál a képernyőkön a SzerencseSzombat. További változás, hogy 2020-ban a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízió csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A két legkisebb számot is kihúzták a lottón

Infostart / MTI

Nem volt telitalálatos a hatos lottón.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 1 (egy)
  • 2 (kettő)
  • 23 (huszonhárom)
  • 28 (huszonnyolc)
  • 35 (harmincöt)
  • 40 (negyven)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 7 darab, nyereményük egyenként 1 586 870 forint;

4 találatos szelvény 564 darab, nyereményük egyenként 19 695 forint;

3 találatos szelvény 10 493 darab, nyereményük egyenként 4895 forint.

A következő héten 600 millió forint lesz a főnyeremény.

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