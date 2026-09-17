A két legkisebb számot is kihúzták a lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 1 (egy)
- 2 (kettő)
- 23 (huszonhárom)
- 28 (huszonnyolc)
- 35 (harmincöt)
- 40 (negyven)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 7 darab, nyereményük egyenként 1 586 870 forint;
4 találatos szelvény 564 darab, nyereményük egyenként 19 695 forint;
3 találatos szelvény 10 493 darab, nyereményük egyenként 4895 forint.
A következő héten 600 millió forint lesz a főnyeremény.