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António Costa, az Európai Tanács elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz-ukrán háborúban Ukrajnát támogató országok vezetõinek kijevi tanácskozásán 2026. augusztus 24-én. MTI/EPA/Makszim Maruszenko
Nyitókép: Makszim Maruszenko

Orosz mészárszéken az észak-koreai katonák, Zelenszkij számokat mond

Infostart / MTI

Észak-Korea 30-50 ezer katonát küldött Oroszországba, és lehetőséget biztosított számukra, hogy valódi harci tapasztalatot szerezzenek és kiképzésben részesüljenek – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon. Jelenleg drónkezelést tanulnak, ami komoly veszély a csendes-óceáni térségben is – közölte.

Az államfő hangsúlyozta, hogy az észak-koraeiak nem digitális szimulátoron, hanem a valóságban szereznek harci tapasztalatokat. „Észak-Korea számára ez nem volt költséges. Ezt csak itt tehették meg: felvonulni, tanulni és visszatérni. Jelentős veszteségek nélkül, kivéve azt az időszakot, amikor úgy döntöttek, hogy közvetlenül bekapcsolódnak a velünk folytatott harcokba a kurszki hadművelet során. Később úgy döntöttek, hogy nem lépnek be Ukrajna területére, hogy elkerüljék a jelentős veszteségeket" – fejtette ki Zelenszkij. Hozzátette, hogy

jelenleg drónkezelést tanulnak az észak-koreaiak, ami komoly biztonsági problémát jelent a csendes-óceáni térségben.

Az elnök videófelvételt tett közzé arról, ahogy az ukrán drónok az éjjel eltalálnak egy oroszországi olajfinomítót, valamint több repülőgépet a rosztovi repülőtér területén. „A Fekete-tengeren is jó eredményeket értünk el. Naponta válaszolunk az agresszióra. Oroszországnak a békét kell választania” – írta közösség oldalain Zelenszkij.

Később az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy csapást mértek az ellenség repülőterére, valamint a jaroszlavli olajfinomítóra. A Rosztov-na-Donu (Központi) repülőtér szenvedett károkat. A létesítmény területén tüzet, majd ezt követően robbanásokat rögzítettek. Emellett megerősítették két An-26-os és egy An-12-es szállító repülőgép, valamint három helikopter megsemmisítését.

A Jaroszlavli területen eltalált Szlavnyefty-JANOSZ Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító vállalata, amely a Szlavnyefty nyilvános részvénytársaság része. Kapacitása mintegy évi 15 millió tonna kőolaj. A vállalat a kőolaj teljes feldolgozási ciklusát végzi, és motorbenzint, dízel- és repülőgép-üzemanyagot, fűtőolajat, bitument, valamint egyéb kőolajtermékeket állít elő - tájékoztatott az ukrán vezérkar hozzátéve, hogy a vállalat részt vesz az orosz fegyveres erők szükségleteinek kielégítésében.

Andrij Bileckij dandártábornok, hadtestparancsnok egy tévéműsorban arról számolt be, hogy gyakorlatilag megsemmisült az orosz északi harapófogó, amelynek az volt a célja, hogy északról bekerítse a donyecki terület ukrán erődvárosait. „Az oroszoknak az volt a tervük a donyecki irányban, hogy északról és délről bekerítsék az úgynevezett erődvárosokat. Délről Dobropillján keresztül akarták végrehajtani a bekerítést, északról pedig Szvjatohirszknél, Barvinkove településig, ahol az orosz hadsereg két harapófogójának, azaz a déli dobropilljainak és az északi szvjatohirszkinek össze kellett volna zárulnia” – magyarázta. Bileckij szavai szerint a Dobropillja közelében végrehajtott orosz beszivárgást tavaly megállították az ukrán erők.

„Az északi harapófogó gyakorlatilag vereséget szenvedett és megsemmisült”

– jegyezte meg. Hangsúlyozta, hogy most elsődleges fontosságú az oroszok logisztikájának és hátországának megbénításával megakadályozni, hogy lehetőségük legyen újrakezdeni ezt az offenzívát. „Akkor kénytelenek lesznek frontálisan megrohamozni a Szlovjanszk-Kramatorszk, illetve a Druzskivka-Kosztyantinyivka agglomerációt. Ezeknek a városoknak a frontális ostroma pedig sokkal fájdalmasabb és költségesebb vállalkozás számukra, mint megpróbálni bekeríteni őket, és szinte harc nélkül elfoglalni” – mutatott rá a parancsok.

A hadifoglyokkal való bánásmóddal foglalkozó ukrán koordinációs törzs beszámolt arról, hogy Ukrajna hazaszállította 252 elhunyt holttestét, amelyek az orosz fél tájékoztatása szerint ukrán állampolgárokhoz, köztük katonákhoz tartoznak.

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