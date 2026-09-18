Fent védekezni, széleket zárni, szélsőkben bízni – ez volt a Fradi-taktika Skóciában

„Örülök, hogy a játékosok ilyen magabiztossággal játszottak, ráadásul ilyen erős ellenféllel szemben. Nem akartunk nagyon mélyre húzódni, mert az öngyilkosság lett volna a rivális életveszélyes szélsői miatt. Támadásban az volt a terv, hogy kihasználjuk a saját jó formában lévő szélsőinket, ezáltal minél több egy az egy, illetve kettő a kettő elleni párharcot alakítsunk ki” – beszélt a győztes taktikáról a bajnok Győrtől nyáron érkezett szakember, aki elárulta, az első félidőben nem volt elégedett a jobb oldali védekezéssel, de ezt a problémát sikerült orvosolni a szünetben, amikor Osváth Attila váltotta Nagy Olivért.

A 46 éves tréner szerint kulcsfontosságú volt, hogy együttese a lehető legjobb pillanatokban szerezte a gólokat, kiváltképpen a másodikat közvetlenül a szünet előtt és a harmadikat közvetlenül a szünet után.

„A leglátványosabb a harmadik gól volt, de nem szeretnék különbséget tenni köztük, mert nagyon szépeket rúgtunk és nagyon jókor. Mérkőzés legjobbját is nehéz lenne mondani, mert több kiemelkedő teljesítmény is volt. Említhetném a szélsőket, Arzanit és Yusufot, de akár Bagit, a hatalmas munkát végző és gólt is szerző Zachariassent, de a belső középpályásaink, Corbu és Nagy Ádám is 13 kilométer felett futottak. Ez egy nagyon komplett teljesítmény volt” – mondta az MTI érdeklődésére Borbély, aki külön beszélt Arzaniról, mert az ausztrál szélső nagyon várta ezt a meccset, örült, hogy pályára lépett a volt klubja otthonában, ráadásul sikerült megmutatnia, milyen minőséget képvisel, a „góllal pedig csak megkoronázta a teljesítményét”.

A szakember a kezdőcsapat kapcsán kifejtette, Dibusz Dénes kisebb sérülésével nem akart kockáztatni, továbbá a keret minden tagjának szeretne lehetőséget adni az európai porondon is, ezért Varga Ádám védett a kapuban. Az első európai kupameccsét játszó Bagi Ádám teljesítményét szintén jónak látta, megfogalmazása szerint élt a lehetőséggel a saját nevelésű csatár, ráadásul a magyar szabályhoz itt is lehet gyűjteni a szükséges perceket.

„Arra a higgadtságra és türelemre, melyet a pályán látunk, egyrészt párbeszédekkel, másrészt videókkal készítjük fel a játékosokat, akik így tudják, mi vár rájuk. Az első 15 percre felhívtuk a figyelmüket, hogy a Celtic nagyon intenzíven fog kezdeni, ez így is történt, de nem kell pánikolni, mert labda nélkül is lehet kontrollálni a játékot, és ezt ma nagyon jól csináltuk. Az igazi kontrollt viszont a felszabadult, önbizalommal teli játék jelentette.”

Fradi-győzelem emlékül Varga Ádám a csütörtökön elhunyt Deák Bill Gyula emlékének ajánlotta a Ferencváros 3-1-es győzelmét, melyet a Celtic Glasgow vendégeként aratott a labdarúgó Európa-liga nyitófordulójában.



„Ezt a diadalt Deák Bill Gyulának ajánljuk, mert a meccs előtt tudtuk meg, hogy meghalt” – mondta az M4 Sportnak a kapus a 77 évesen elhunyt blues-énekesről, aki Fradi-szurkoló volt. (MTI)

Kollégája, Martin O'Neill csalódottan értékelt:

„Bátran kezdtünk, és számos lehetőségünk volt. Azt hiszem, a rivális az első kísérletéből szerzett vezetést. Ennek ellenére jól reagáltunk, sikerült is egyenlíteni a szünet előtt, de megviselte a csapatot, hogy a lehető legrosszabb pillanatokban kaptuk a második és harmadik gól. Hiába beszéltük meg a változtatásokat a szünetben, a harmadik gól mindent eldöntött. A hátralévő időben támadtunk becsülettel, de ezúttal nem jártunk sikerrel.”

Az északír szakember a legfontosabb feladatának most azt tartja, hogy energetizálja a játékosokat a hétvégi Rangers elleni rangadóra, továbbá helyreállítsa az önbizalmukat.

A sikerével hatodik helyen álló Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktoria Plzent fogadja, amely 3-0-s vereséggel rajtolt a belga Union Saint-Gilloise ellen.