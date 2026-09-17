Az ország egyik részén már esik az eső: megérkezett a front

Megérkezett a front, és az előrejelzéseknek megfelelően kettészakadt az ország időjárása.

A keleti országrészben szinte felhő sincs az égen, oda még nem ért el a front, déli, délnyugati a szél, és 26-28 fok a hőmérséklet.

Kora délutánig még tovább 1-2 fokot tovább melegszik a levegő – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.

A Dunántúlon, különösen annak nyugati felén már erősen felhős az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordul.

Északnyugati széllel már hideg levegő érkezik, 17-20 fok a hőmérséklet, ami gyakorlatilag a mai maximumot jelenti.