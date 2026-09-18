És most irány haza! Puskás-Kispest – sport a tévében

M4 Sport
19.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia - Kispest-Honvéd
Duna World
18.00: Tenisz, Davis-kupa, Luxemburg-Magyarország
Sport 1
17.45: Kézilabda, férfi NB I, Ferencváros-Veszprém
19.45: Kézilabda, német bajnokság, Eisenach-Kiel
Sport 2
15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok
19.00: Darts, World series of darts, Amszterdam
Eurosport 1
13.35: Kerékpár, Abruzzói körverseny 4. szakasz
15.30: Kerékpár, Kampioenschap van Vlaanderen
17.00: Kerékpár, Luxemburgi körverseny, 3. szakasz
Eurosport 2
13.30: Sportmászás, férfi és női gyorsasági mászás, Csungking
21.00: Golf, PGA Tour, Biltmore Championship, 2. nap
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Elche
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Union Berlin
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Chelsea