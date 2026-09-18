És most irány haza! Puskás-Kispest – sport a tévében

Hét balatoni vasútállomás újul meg átfogóan a közeljövőben, hogy megfeleljenek a megnövekedett turisztikai forgalomnak. A beruházások során akadálymentesítik őket és energetikai korszerűsítést is kapnak, három állomáson pedig teljesen új épületet emelnek - írta meg a Magyar Építők.