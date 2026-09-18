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Kispesti játékosok a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában játszott Puskás Akadémia - Budapest Honvéd mérkőzés végén a felcsúti Pancho Arénában 2023. május 27-én. A Honvéd 2-1-es vereséget szenvedett, így búcsúzott az élvonaltól.
Nyitókép: Vasvári Tamás

És most irány haza! Puskás-Kispest – sport a tévében

Infostart / MTI

Davis-kupa-érdekelt a magyar férfi teniszválogatott, de lesz spanyol, német és angol foci is. Íme a teljes tévés sportkínálat.

M4 Sport

19.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia - Kispest-Honvéd

Duna World

18.00: Tenisz, Davis-kupa, Luxemburg-Magyarország

Sport 1

17.45: Kézilabda, férfi NB I, Ferencváros-Veszprém

19.45: Kézilabda, német bajnokság, Eisenach-Kiel

Sport 2

15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok

19.00: Darts, World series of darts, Amszterdam

Eurosport 1

13.35: Kerékpár, Abruzzói körverseny 4. szakasz

15.30: Kerékpár, Kampioenschap van Vlaanderen

17.00: Kerékpár, Luxemburgi körverseny, 3. szakasz

Eurosport 2

13.30: Sportmászás, férfi és női gyorsasági mászás, Csungking

21.00: Golf, PGA Tour, Biltmore Championship, 2. nap

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Elche

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Union Berlin

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Chelsea

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Kezdőlap    Sport    És most irány haza! Puskás-Kispest – sport a tévében

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