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Brüsszel, 2025. december 2.Mark Rutte NATO-fõtitkár a szervezet másnapi külügyminiszteri találkozójának alkalmából tart sajtóértekezletet a NATO brüsszeli székházában 2025. december 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

NATO-főtitkár: nem hiszem, hogy Putyin megtámad minket...

Infostart / MTI

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint az ukrajnai háború tapasztalatai alapján "nem szabad naivan megítélni", hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mire képes.

Rutte, aki hivatalos látogatáson tartózkodik Londonban, a BBC brit közszolgálati televíziónak adott csütörtöki interjúban ugyanakkor kijelentette: nem hiszi, hogy Oroszország a következő években megtámadja a NATO-t, mert az észak-atlanti szövetség annyira erős, hogy szerinte Putyin nem fog ilyesmivel próbálkozni.

Hozzátette: biztosítani kell, hogy a NATO „a következő két-három-öt évben is” ugyanilyen erős maradjon.

Az orosz fegyveres erők nyugati hírszerzési értesülések alapján valószínűsített ukrajnai veszteségeire utalva ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy ha Putyin „képes volt saját népéből 1,2 millió embert feláldozni egy őrült, nem kiprovokált konfliktusban, akkor ne legyünk naivak azzal kapcsolatban, hogy még mire képes”. A brit katonai hírszerzés legutóbb közzétett becslése szerint az ukrajnai hadszíntéren ennél is több, 1,5 millió orosz katona esett el vagy sebesült meg a háború kezdete óta.

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