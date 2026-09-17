Magyar Péter: indulnak a politikusi vagyonvizsgálatok – íme minden részlet

Döntött a kormány, korábbi vállalásának megfelelve bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, a szükséges törvényjavaslatot haladéktalanul az Országgyűlés elé terjesztik, erről beszélt Magyar Péter csütörtök kora délutáni Facebook-videójában.

„Évtizedeken keresztül nézték a magyarok tehetetlenül, hogy a képviselők, politikusok, miniszterek, miniszterelnökök milyen mesés vagyonokra tettek szert, fideszesek és nem fideszesek egyaránt. Mindannyian láttuk és éreztük, hogy a legális fizetésük alapján ez a gazdagodás lehetetlen lett volna. Egy képviselői fizetésből nem lehet kastélyokra, mesés vagyonokra szert tenni, egy miniszteri fizetésből nem lehet cégbirodalmakat építeni, nem lehet egyik pillanatról a másikra százmilliós ingatlanok, cégek, befektetések és olyan életvitel tulajdonosává válni, amelynek semmilyen köze nincs a bevallott jövedelemhez, mégis megtették, mert megtehették” – érvelt a kormányfő a Facebookon.

Mint folytatta: ennek most vége.

A vagyonosodási vizsgálat minden

parlamenti képviselőre

miniszterelnökre

miniszterre

államtitkárra

kormánybiztosra

miniszterelnöki biztosra

vonatkozik, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, de azokra is, akik jelenleg vannak hatalmon, utóbbiakra két év után vár szigorú NAV-ellenőrzés.

Ha pedig valaki a jelenlegi Országgyűlésből lemond vagy lemondatják, 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben a NAV.

A NAV feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelemmel és a vagyonnyilatkozattal.

A NAV feltár

ingatlanokat

bankszámlákat

céges érdekeltségeket

biztosításokat

befektetéseket

eddig elrejteni próbált vagyonelemeket,

és összeveti a vagyonnyilatkozatokkal, kockázatelemzést készít.

Magyar Péter szerint vége annak a világnak, amikor fideszes politikusok bármit beírhattak a vagyonnyilatkozatukba.

„Ráadásul a NAV a vagyongyarapodást 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatja,

a vizsgálat kiterjed a hozzátartozók vagyonára

is; ha valaki megpróbált másra vagyont átruházni, a NAV ezt a vagyonmegosztást is vizsgálja. A vizsgálat véget ér, ha a NAV nem talál semmit” – rögzítette a kormányfő.

Ha a NAV azt látja, hogy olyan eltérés van, amely adófizetési mulasztásra vagy illegális jövedelemre utal, tételes adóellenőrzés következik.

Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, értesítik a nyomozóhatóságot, az NVVH-t, az ügyészséget és a rendőrséget.

Az intézkedés fontos része az átláthatóság, a NAV havonta nyilvánossá teszi,

hány és milyen vizsgálatot végzett

hány esetben merül fel bűncselekmény gyanúja

hány tételes adóellenőrzés indult.

Ha egy érintő politikusnál, kormányzati szereplőnél jogerősen legalább 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg, a neve, a tisztsége és a megállapított adóhiány felkerül a NAV közzétételi listájára.

Magyar Péter szerint ezt a rendszert majd sokan támadják, sokaknak nem érdekük, hogy érintett adatok nyilvánosságra kerüljenek, de ez szerint annak a jele, hogy jó irányba tart a kormányzás, mivel a cél az, hogy olyan ország épüljön, amelyben a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, a tetteknek vannak következményeik.