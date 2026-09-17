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Fotó az ügyészség közösségi oldaláról.
Nyitókép: Magyarország Ügyészsége/Facebook

Tiltakozik a Legfőbb Ügyészség

Infostart / MTI

Visszautasította Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) lemondott vezetőjének „alap nélküli vádaskodását” csütörtöki közleményében a Legfőbb Ügyészség.

„Fürcht Pál a lemondásában tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról, amelyek nyilvánosság előtti cáfolata a folyamatban lévő ügyekre tekintettel jelenleg nem lehetséges” – írták. Kifejtették: a büntetőeljárásról szóló törvény szigorú szabályokat tartalmaz az eljárásban résztvevők jogainak, a személyes és más védendő adatok, továbbá a büntetőeljárás eredményességének védelme érdekében a nyilvánosság tájékoztatásának rendjéről és annak korlátairól a folyamatban lévő büntetőügyekben. Az ügyészségnek akkor is ezen szabályok betartásával kell eljárnia, ha más azokat megszegi – tették hozzá.

A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint Fürcht Pál a valós tényeken alapuló szakmai iránymutatás helyett a saját, tényektől független, szubjektív meggyőződését akarta érvényesíteni az általa megjelölt ügyekben.

Emlékeztettek arra, hogy a volt főügyésszel szemben fegyelmi eljárás indult. A Legfőbb Ügyészség „a valótlan vádaskodásokkal teli lemondás ismételt sajtó elé tárását” az erre adott reakciónak tekinti.

Hozzátették: visszautasítják az ügyvédi hivatásrendhez „méltatlan, szakmaiságot nélkülöző, ügyészséget lejárató” megnyilatkozásokat is.

Mint írták, már többször is jelezték, az úgynevezett aranykonvoj ügy kapcsán a legfőbb ügyész kinyilvánította és írásban is utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Ugyanez irányadó bármely más, ügyészségi nyomozási hatáskörbe tartozó ügyre is. A nyomozások eredményéről tájékoztatni fogják a közvéleményt. Egyben jelezték, hogy a megjelölt és más ügyeket érintő - a közvélemény félretájékoztatására is alkalmas - integritássértések miatt belső vizsgálatot folytatnak.

Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője június közepén nyújtotta be lemondását, amit elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti nézetkülönbségekkel indokolta. A Legfőbb Ügyészség akkori közleménye szerint az ügyben egyes nyomozástaktikai kérdésekben alakult ki szakmai vita a KNYF és a szakfőosztály vezetője között.

A 444.hu csütörtöki cikkében ismertette azt a levelet, amelyben Fürcht Pál részletesen indokolja döntését a júliusban szintén távozó Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek. A cikk szerint

Fürcht Pál azt írta, hogy az aranykonvoj ügyben és a Tisza Párt informatikusait érintő Gundalf-Henry-ügyben őt megkerülve, informális nyomásgyakorlással érte el a Legfőbb Ügyészség, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után.
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