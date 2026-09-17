Sebastian Coe lelkendezik, világsiker volt a budapesti atlétikai Világdöntő – itt vannak a számok

A nemzetközi szövetség (World Athletics) sűrített lebonyolítású csúcsversenye nemzetközi rekordérdeklődés mellett debütált. Világszerte

több mint 14 600 cikk jelent meg a budapesti viadalról,

a közösségi médiában 1,8 milliárdos megjelenést produkált az esemény,

a WA hivatalos honlapját pedig három nap alatt 500 ezer látogató kereste fel

– írta csütörtöki közleményében a WA.

Sebastian Coe, a WA elnöke kiemelte: a sikeres rendezéssel Magyarország újabb mérföldkőhöz érkezett a nemzetközi sportéletben.

Mindhárom napon telt ház előtt zajlottak a döntők a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.

Összesen 61 671 jegyet adtak el a szervezők,

a szurkolók 40 százaléka külföldről, 93 országból utazott Budapestre.

A közönség több tízezer fizetőképes vendégként jelentős bevételt hozott a hazai szállodáknak és a vendéglátásnak.

A nemzetközi sportsajtó elitje is Budapestre figyelt: 337 külföldi újságíró és fotós dolgozott a helyszínen, olyan meghatározó médiumok képviseletében, mint a francia L’Équipe, a brit The Times vagy az olasz La Gazzetta dello Sport, a közvetítést biztosító amerikai NBC televíziós társaság pedig még csúcsvezetői szinten is képviseltette magát. A magyar közönség tájékoztatásáról az arénában dolgozó 45 hazai szakíró mellett az eseményt élőben közvetítő M4 Sport gondoskodott.

A közlemény kitér arra is, hogy sportdiplomáciai nagyüzem volt az Atlétikai Világdöntő idején, a nemzetközi sportdiplomácia legbefolyásosabb döntéshozói is eljöttek a világújdonság eseményre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szavazó tagjainak egynegyede volt jelen, ennyien még sosem voltak egyszerre Magyarországon.

A sűrített formátum a szervezők értékelése szerint - a versenypályán is bevált: a három este alatt 15, Magyarországon valaha elért legjobb eredmény és 4, a világon idén elért legjobb eredmény született a háromórás programokban, ahol tizennyolc ország atlétái huszonnyolc bajnoki címet szereztek.

„Az azonnali döntőkre épülő verseny bebizonyította, hogy a sportágban van helye a modern, televízióra hangolt formátumnak. Külön köszönet jár Budapestnek és a magyar kormánynak a partnerségért és a segítségért, amellyel ezt a telt házas világpremiert megvalósították. A sikeres lebonyolítással Magyarország újabb mérföldkőhöz érkezett a nemzetközi sportéletben,

a most kipróbált technikai és programszervezési elemek pedig a jövő atlétikai világversenyein is mintaként szolgálnak majd"

– emelte ki záró nyilatkozatában Sebastian Coe, a World Athletics elnöke.

Férfi rúdugrásban a világcsúcstartó Armand Duplantis 6,20 méterrel nyert, az amerikai Melissa Jefferson-Wooden és Kenny Bednarek megnyerte a 100 és a 200 métert is, míg a botswanai Collen Kebinatshipi a világ valaha volt ötödik legjobb idejével győzött 400 méteren.

A sportteljesítmények mellett több technikai újítás is Budapesten debütált a nemzetközi atlétikában, köztük az esti fényhez hangolt sötét pályaborítás és a befutókat milliméteres pontossággal közvetítő Sony virtuális célvonal, amely a szakma és a közvetítő partnerek körében is nagy elismerést aratott