Hasít a debreceni BMW, két nagy változást jelentettek be

A cég közleménye szerint a debreceni gyár a sorozatgyártás felgyorsításával a következő szakaszba lépett: szeptemberétől a BMW iX3 modelleket 24 órás gyártási ütemterv szerint állítják elő. A harmadik műszak bevezetése újabb fontos mérföldkő a gyár történetében, mindössze néhány héttel azután, hogy legördült az összeszerelő sorról az ötvenezredik Debrecenben gyártott BMW iX3.

Az új BMW iX3 világpremierjét követő egy évben Európa-szerte már százezer ügyfél adta le rendelését a modellre,

ami jól tükrözi a Neue Klasse első sorozatgyártású járműve iránti kiemelkedő érdeklődést – jelezték hozzátéve: a több mint ötezer embert foglalkoztató debreceni gyár rövid idő alatt sikeresen jutott el a sorozatgyártás megkezdésétől a háromműszakos működésig.

Ilyen ütemű felfutás csak akkor lehetséges, ha a létszám ugyanolyan gyorsan nő, ahogy a gyártás volumene – idézte a közlemény Hans-Peter Kemsert, a debreceni gyár elnök-vezérigazgatóját, aki megjegyezte, hogy „ennyi új munkatárs befogadása és képzése ilyen rövid idő alatt rendkívüli csapatmunka eredménye”.

A gyár az eddig elért sikerekre építve készen áll a következő lépésre:

még az ősz folyamán megkezdődik majd a telephelyen egy második, teljesen új Neue Klasse modell gyártása

– jelezték a közleményben.

A BMW Group Gyár Debrecen több mint 400 hektáron terül el, és a cég több mint 2 milliárd eurót fektetett a debreceni telephely fejlesztésébe. A gyár 2026 elején kezdte meg a sorozatgyártást, és kizárólag tisztán elektromos járműveket gyárt.