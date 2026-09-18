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Megindult az autók szállítása a BMW debreceni gyárából.
Nyitókép: Waberer’s

Hasít a debreceni BMW, két nagy változást jelentettek be

Infostart / MTI

Bevezetik a harmadik műszakot, az erős vásárlói keresletre reagálva 24 órás működéssel gyorsítja fel a BMW iX3 sorozatgyártását a BMW Group Gyár Debrecen. Még az ősz folyamán megkezdődik majd a telephelyen egy második, teljesen új Neue Klasse modell gyártása.

A cég közleménye szerint a debreceni gyár a sorozatgyártás felgyorsításával a következő szakaszba lépett: szeptemberétől a BMW iX3 modelleket 24 órás gyártási ütemterv szerint állítják elő. A harmadik műszak bevezetése újabb fontos mérföldkő a gyár történetében, mindössze néhány héttel azután, hogy legördült az összeszerelő sorról az ötvenezredik Debrecenben gyártott BMW iX3.

Az új BMW iX3 világpremierjét követő egy évben Európa-szerte már százezer ügyfél adta le rendelését a modellre,

ami jól tükrözi a Neue Klasse első sorozatgyártású járműve iránti kiemelkedő érdeklődést – jelezték hozzátéve: a több mint ötezer embert foglalkoztató debreceni gyár rövid idő alatt sikeresen jutott el a sorozatgyártás megkezdésétől a háromműszakos működésig.

Ilyen ütemű felfutás csak akkor lehetséges, ha a létszám ugyanolyan gyorsan nő, ahogy a gyártás volumene – idézte a közlemény Hans-Peter Kemsert, a debreceni gyár elnök-vezérigazgatóját, aki megjegyezte, hogy „ennyi új munkatárs befogadása és képzése ilyen rövid idő alatt rendkívüli csapatmunka eredménye”.

A gyár az eddig elért sikerekre építve készen áll a következő lépésre:

még az ősz folyamán megkezdődik majd a telephelyen egy második, teljesen új Neue Klasse modell gyártása

– jelezték a közleményben.

A BMW Group Gyár Debrecen több mint 400 hektáron terül el, és a cég több mint 2 milliárd eurót fektetett a debreceni telephely fejlesztésébe. A gyár 2026 elején kezdte meg a sorozatgyártást, és kizárólag tisztán elektromos járműveket gyárt.

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