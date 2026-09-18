Sorozatgyilkost keresnek, már kilenc női holttestet találtak

A rendvédelmi szervek tájékoztatása szerint a fiatal nő ugyanabba a korosztályba tartozik, mint a többi áldozat, ugyanakkor arról nem mondtak semmit, hogy egyértelmű kapcsolat volna az esetek között.

Cyril Ramaphosa elnök kijelentette, hogy minden követ megmozgatnak a széles körű riadalmat okozó halálesetek kinyomozása során.

Az áldozatok 20-as, illetve 30-as éveikben járó nők voltak, akik közül többeket is ruházat nélkül, testükön szexuális erőszak nyomaival találtak meg.

A nők elleni erőszak az ország egyik legmélyebben gyökerező társadalmi problémája, annak ellenére, hogy a kormány évek óta ígéri a probléma megoldását. A halálesetek újra felkeltették a nemi alapú erőszak és a gyenge közbiztonság miatti haragot.

„Nagy félelmet és feszengést érzek, különösen azok számára, akiknek lánygyermekeik vannak, mint ahogy nekem is” –- mondta Nomgqibelo Tshabalala, a Johannesburgtól keletre található Ekurhuleni térség lakója, ahol a holttesteket megtalálták. „A lányom tegnap Uberrel utazott, és aggodalomtól nem tudtam aludni, majd amikor ma reggel a rádióban hallottam erről az esetről, még jobban megijedtem” – tette hozzá.

A csütörtökön talált nő holttestét úgy tűnik, hogy kihelyezték a térségben, miközben a bűncselekmény valahol máshol történhetett

– közölte a rendőrség.

„Ma reggel hívtak ki ide minket, miután újabb fiatal nő holttestét találták meg” – mondta Tebello Mosikili, a rendőrfőkapitány helyettese. „Még túl korai lenne bármilyen következtetést levonni ezzel a holttesttel kapcsolatban” – tette hozzá a helyi sajtónak nyilatkozva a helyszínen.