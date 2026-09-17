Károly királynak is kellemetlen hete lesz egy Dianáról szóló állítólagos beszólás miatt

A brit lapok szinte mindegyike címlapon hozta Charles Spencer gróf, a néhai Diana hercegnő öccsének egyik állítását – amely egy meglehetősen érzéketlen megjegyzést tulajdonít III. Károly királynak. Spencer memoárja hamarosan megjelenik és egyes lapok elkezdtek részleteket közölni belőle. Az ominózus megjegyzést, az akkor még trónörökös herceg, nem sokkal volt felesége 1997-es halála után tette állítólag, és így szólt: „Nyugodj meg, hamarosan úgyis elfelejtjük őt.”

A kijelentés állítólag egy vita során hangzott el, amikor arról volt szó, hogy Diana két fia, Vilmos és Harry herceg édesanyjuk koporsója mögött haladjon-e a temetésen. A testvér, Charles Spencer ellenezte ezt, és a jövő kedden megjelenő könyvében saját szemszögéből meséli el Diana történetét.

Ez viszont egy olyan állítás, amire a Buckingham-palota a szokásosnál is gyorsabban, határozottabban és kevésbé diplomatikusan válaszolt. A közlemény szerint:

„Őfelsége tisztában van azzal, hogy a testvéri gyász elhomályosíthatja az értelmet, befolyásolhatja az ítélőképességet és átszínezheti az emlékezetet olyan módon, amelyet mások – még sok évvel a veszteség után is – nem ismernek fel.”

A királyi család hozzáállása az, hogy nem kommentálja a róla szóló könyveket. Még Harry hercegnek a viszonyt elmérgesítő memoárja sem kapott hivatalos választ – bár „a palotához közel álló források”, munkatársak és jogi képviselők megszólaltak. A mostani reakció ezért is szokatlan. A brit sajtóban azonnal kirobbant a vita arról, hogy valóban elhangzott-e a kifogásolt mondat, és hogy mennyire megbízhatóak a csaknem harminc évvel ezelőtti eseményekről szóló visszaemlékezések.

És, a háttérben persze ott van a két tábor: a „hagyományőrzők” és a reformerek, azaz leegyszerűsítve „A Cég” szemben a nagyobb empátiát és érzelmeket követelőkkel, akiket legjobban Harry és amerikai felesége, Meghan testesít meg, de akik annak idején kikényszerítették, hogy a néhai II. Erzsébet királynő is megemlékezzen Dianáról.

Maga Harry herceg újra egyre láthatóbb szereplője a brit közéletnek és most épp abból lett ügy, hogy Meghan és ő testőrökkel küldte, több autóban iskolába a gyerekeiket, majd átíratta őket máshová.

Visszatérésük még a közeli családtagokat is meglepte: a Reuters szerint III. Károly csak néhány nappal a hír nyilvánosságra kerülése előtt értesült róla. Harry és bátyja, a trónörökös Vilmos kapcsolata pedig továbbra is feszült. Ami fordításban annyit tesz: nem beszélnek egymással, de hírek szerint Harry még az apjával sem találkozott.

A Diana körüli figyelmet közben tovább növeli egy ikonikus ruhadarab is. Londonban hamarosan kiállítják azt a fekete selyemruhát, amelyet Diana 1994-ben viselt, néhány órával azután, hogy Károly nyilvánosan elismerte házasságtörését. A később „bosszúruhának” nevezett darabot decemberben az Egyesült Államokban árverezik el.

A királyi családnak közben más, súlyosabb kérdésekkel is szembe kell néznie. III. Károly öccsét, az egykorit András herceget – akit immár Andrew Mountbatten-Windsor néven emlegetnek - februárban letartóztatták Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai és amiatt, hogy külföldi útjain a címével visszaélve próbált előnyökhöz jutni.

Emellett egyre több kérdés merül fel a monarchia vagyonával kapcsolatban is, miközben felmérések szerint a fiatalabb nemzedék körében csökken az érdeklődés a brit monarchia iránt. (A „csökken” egyfajta understatement – az Inforádió tudósítója beszélgetések során azzal szembesült, hogy vannak fiatalok, akik kifejezetten gyűlölik a királyi családot).

Közben a csütörtök este kiadott könyvrészlet szerint

Charles Spencer azt is megjegyezte: Károly herceg volt felesége halálhírét hallva úgy viselkedett, mintha megnyerte volna a lottót.

„Mások, akik hívtak, le voltak sújtva, nem tudták, hogy fejezzék ki a részvétüket és felajánlották a segítségüket. Ő viszont olyannak tűnt, mintha örömmámorban úszna, mint aki nyert a lottón – emlékszem, erre gondoltam akkor” – írja a testvér a Hattyúdal: Nővérem, Diana című könyvben, amiből a Daily Mail kezdett részleteket publikálni.



„Tudomásomra hozta, hogy reggel, Balmoralban első dolga volt informálni Vilmost és Harryt az anyjuk haláláról. Nagyon tényszerűen hangzott, ahhoz képest, hogy milyen hatalmas katasztrófa történt”.



Spencer szerint Károly reakciója azt tükrözte, hogy úgy érezte: „szabadon feleségül veheti azt a nőt, akit szeretett, nem pedig azt, hogy örült volna ama nő elvesztésének, akit nem szeretett”.