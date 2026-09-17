ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.88
usd:
316.22
bux:
154173.4
2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zöldségek az újpesti piacon 2019. március 27-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), mert álláspontja szerint arra sem az infláció ellen, sem a magyar vállalkozások versenyképessége érdekében nincs már szükség.

Az MKIK az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében megjegyezték: a szabályozást a nyári hónapokban kellett volna megszüntetni, mert a zökkenőmentes átmenet feltételei akkor kedvezőbbek voltak. Átgondoltan előkészítve most sem veszélyeztetné az árstabilitást a kivezetés, a halogatás viszont növelné a gazdasági és üzleti kockázatokat, romolhatnak a vállalkozások alkalmazkodási, beruházási és fejlesztési lehetőségei – írták.

A piaci torzulások főképp a kisebb vállalkozásokat a vidéki kereskedelmi hálózatot sújtják, a nagyobb, akár külföldi hátterű áruházláncok kompenzálhatják a veszteségeiket más termékcsoportokon.

A vállalkozásoknak kiszámítható működési környezetre van szükségük, de a fogyasztóknak is érdeke, hogy ismét a természetes piaci viszonyok érvényesüljenek, mert így az árviszonyok is stabilizálódhatnak - tették hozzá.

A közlemény szerint a kamara már az év elején jelezte, hogy a közvetlen árszabályozási beavatkozások nem lehetnek tartósak, legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. A szakmai szervezetek ugyancsak megerősítették, hogy a kedvezőbb inflációs folyamatoknak és a termelői árak csökkenésének köszönhetően nincs már akadálya a kivezetésnek – hangsúlyozták.

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke már júniusban jelezte, hogy az árrésstopok kivezetése nem veszélyeztetné a jegybanki inflációs célt, majd az Országos Kereskedelmi Szövetség és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet is a megszüntetés mellett állt ki.

Az árrésstopot az előző kormány az élelmiszerárak csökkentése és a családok védelme érdekében vezette be 2025 márciusában. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után közölte, hogy az új kormány fokozatosan kivezeti az árrésstopot, de júniusban a tárca úgy nyilatkozott, hogy a megszüntetés egyelőre nincs napirenden.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

magyar kereskedelmi és iparkamara

árrésstop

vállalkozások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újra terjed a szifilisz Magyarországon, az új országos eljárásrendről Dánielisz Ágnes beszélt az InfoRádióban

Újra terjed a szifilisz Magyarországon, az új országos eljárásrendről Dánielisz Ágnes beszélt az InfoRádióban

Új országos eljárásrend segíti a veleszületett szifilisz megelőzését. Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, amelynek egyik súlyos következménye a veleszületett szifiliszes esetek számának növekedése. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infektológiai Főosztályának vezetője, Dánielisz Ágnes nyilatkozott az InfoRádióban.
Magyar Péter: indulnak a politikusi vagyonvizsgálatok

Magyar Péter: indulnak a politikusi vagyonvizsgálatok

Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok, húsz évre visszamenőleg; „vége a következmények nélküli, pofátlan gazdagodások korának” – közölte Magyar Péter. A NAV megvizsgálja a kastélyokat, az egyéb ingatlanokat, a cégbirodalmakat, a milliárdos megtakarításokat, és felkutatja az eltitkolt vagyonelemeket. A volt és a jelenlegi politikusoknak is el kell számolniuk.
 

Rendkívüli bejelentéseket tesz Magyar Péter és Vitézy Dávid péntek délelőtt

Újabb kormányzati feljelentés, most egy 300 milliós ügyben

Két letartóztatás a Volánbusz-ügyben: egy milliárdos és egy volt vezérigazgató

Ezernél is jóval több diplomata-útlevelet vizsgál felül a Külügyminisztérium

VIDEÓ
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.18. péntek, 18:00
Kiss Norbert
hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Formula-1-es szakkommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, kik építik valójában az orosz fegyvereket: dől a pénz a titokzatos renegát államba

Kiderült, kik építik valójában az orosz fegyvereket: dől a pénz a titokzatos renegát államba

Akár 25 ezer észak-koreai dolgozhat az oroszországi Tatárföldön működő Alabuga különleges gazdasági övezet dróngyáraiban, ahol az ukrajnai háborúban használt Geran–2 típusú eszközöket is gyártják – derül ki a Multilateral Sanctions Monitoring Team friss jelentéséből. A dokumentum szerint Oroszország összesen 15–30 ezer észak-koreai munkavállalót foglalkoztathat, akik mintegy 70–80 észak-koreai vállalathoz kapcsolódnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csúnyán lebukott a gyanús furgon sofőrje: elképesztő, mi lapult a rakomány alá rejtve

Csúnyán lebukott a gyanús furgon sofőrje: elképesztő, mi lapult a rakomány alá rejtve

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei rakomány alá rejtve találtak rá öt kölyökkutyára Komárom-Esztergom vármegye egyik útszakaszán.

BBC
Business Sport Travel Science
King Charles warns of 'existential danger' of AI falling into wrong hands

King Charles warns of 'existential danger' of AI falling into wrong hands

The comments were made at a summit in Ayrshire with participants from AI giants including Nvidia, OpenAI and Anthropic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 17. 20:00
Krasznahorkai-ünneppel nyílt meg az ELTE új campusa
2026. szeptember 17. 19:49
Rendkívüli bejelentéseket tesz Magyar Péter és Vitézy Dávid
×
×