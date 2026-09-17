A politika színe-java is búcsúzik Deák Bill Gyulától

Pályatársak, előadók, közszereplők egész sora fejezte ki gyászát Deák Bill Gyula halálhírét követően. Mint arról az Infostart is beszámolt, a magyar blues legendás alakja egy sikertelen műtétet követően hunyt el. A gyászhírt az éneked hivatalos Facebook-oldalán közölték.

Elment Bill Kapitány – írta Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető bejegyzésében megosztotta gondolatait mind a blues-zal, mind az elhunyttal kapcsolatban, akiről azt írta, hogy egy egész korszak meghatározó alakja volt.

„A magyar blues és rock egyik legnagyobb egyénisége 77 éven át írta a maga történetét” – fogalmazott a kulturális miniszter.

„Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él" – idézett Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című verséből Orbán Viktor volt miniszterelnök a Facebook-oldalán. A Fidesz elnöke e sorokkal emlékezett meg Deák Bill Gyuláról.

Isten veled, Bill Kapitány! – tette hozzá posztjában a volt miniszterelnök, illetve egy videót is megosztott, amiben a néhai Deák Bill az István a király című musical Áldozatunk fogadjátok című dalát adta elő 2009-ben, a Sportarénában.

„Elhunyt Deák Bill Gyula, akinek összetéveszthetetlen hangja évtizedeken át meghatározta a magyar blues- és rockzene világát. Igazi budapesti volt, aki mindig büszkén vállalta kőbányai gyökereit” – írta megemlékezésében Karácsony Gergely főpolgármester, aki visszaemlékezett rá, hogy 2023-ban, Budapest 150. születésnapján adhatta át a legendás énekesnek a Pro Urbe Budapest-díjat.

A Roma Sajtóközpont az énekes származására utalva búcsúzik.

Németh Szilárd a magyar blueskirályként emlékezett meg a Csepel Örökség-díjas zenészről: