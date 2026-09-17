Újra terjed a szifilisz Magyarországon, az új országos eljárásrendről Dánielisz Ágnes beszélt

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK ) által kiadott módszertani útmutató a járvány elleni fellépés egyik sürgősen kezelendő részterületére, a veleszületett szifilisz visszaszorítására összpontosít.

„A szifiliszes megbetegedések és a veleszületett szifiliszes esetek száma is egyaránt nagyon megemelkedett hazánkban”

– hangsúlyozta Dánielisz Ágnes.

Hozzátette: nagyjából 2020-ig, tehát a pandémia előtt viszonylag alacsony szinten volt, majd a pandémia alatt volt látható egy kis emelkedés. Ezt követően viszont sok más országgal ellentétben hazánkban nem ment vissza a megbetegedések száma a korábbi értékre, hanem nagyon erősen elkezdett emelkedni. Ezt látjuk a szifiliszes megbetegedések számában is.

„Még 2022-ben ezer körül volt a megbetegedések száma, a tavalyi évben, 2025-ben már 2500. A veleszületett szifilisz esetében pedig még nagyobb emelkedést láttunk. 2023-ban 13 esetről értesültünk, 2025-ben már 91-ről”

– fogalmazott a főosztályvezető.

Kifejtette: a szifilisz antibiotikummal nagyon jól gyógyítható, de fontos tudni róla, hogy több stádiuma van, és a tünetek sokszor maguktól spontán elmúlnak. Ekkor sokan azt feltételezik, hogy elmúlt a betegség, a fertőzés, pedig ilyenkor lappangó állapotban van, és időről időre újabb tünetekkel jelentkezik, amikor is ismét fertőző lesz a beteg, illetve az egészségügyi állapota is romolhat.

„Várandósoknál is ugyanez a helyzet, vagyis nem biztos, hogy észreveszi, illetve fontos azt is elmondani, hogy egy ember élete során sokszor megfertőződhet cifilisszel. Tehát a gyógyulás nem jelenti azt, hogy többet nem lesz szifiliszes, és bizony egy várandóság alatt mindez többször is megtörténhet” – hangsúlyozta a szakember.

„Ha a várandóság alatt időben felfedezik az anya megbetegedését, akkor megfelelően kezelhető ő is, és ez a kezelés általában a magzati károsodást is megelőzi”

– fejtette ki.

Hozzátette: ha nem történik meg ez az antibiotikumos kezelés, akkor a magzatnál különböző fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki, de lehet vetélés, halva születés is a következménye. A terhesség minél korábbi időszakában detektálják a fertőzést, annál nagyobb az esélye, hogy a kezelés sikeres lesz, és a magzatnál semmilyen károsodás nem lesz, tehát egy egészséges újszülött születik.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.