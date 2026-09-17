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Az ELTE Bölcsésztudományi Kar könyvtári központi olvasótermében kialakított Krasznahorkai Olvasótér a Krasznahorkai ünnep a Trefort-kertben címû eseménysorozat megnyitójának napján, 2026. szeptember 17-én. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László életmûvét ünnepli sokszínû programmal az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE). Az intézmény másnap díszdoktori címmel tünteti ki az írót.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Krasznahorkai-ünneppel nyílt meg az ELTE új campusa

Infostart / MTI

Ünnepi programsorozattal köszönti Krasznahorkai László Nobel-díjas írót az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), amelynek csütörtökön megnyílt a felújított campusa is. Pénteken kerül sor Krasznahorkai László díszdoktori avatására az egyetemen.

Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a csütörtöki megnyitón arról beszélt, hogy a mostani fejlesztés nem jelenti a történeti kert teljes megújulását, de fontos lépés az egyetemi környezet minőségének javításában. Mint mondta, mintegy 60 parkolóhely szűnt meg a területen, a beruházás költsége pedig nagyjából tíz új parkolóhely kialakításának felelt meg.

Bartus Dávid dékán kiemelte: megújult teret rövid idő alatt birtokba vették a hallgatók, ami jelzi az egyetemi közösségi terek iránti igényt. Hozzátette: a beruházás a Trefort kert átfogó fejlesztésének a része, amely több ütemben folytatódik.

A felújított Trefort-kert hivatalos megnyitója után indult Krasznahorkai László tiszteletére rendezett programsorozat. A csütörtöki rendezvényeket követően pénteken kerül sor Krasznahorkai László díszdoktori avatására az egyetemen.

(Nyitóképünkön: Az ELTE Bölcsésztudományi Kar könyvtári központi olvasótermében kialakított Krasznahorkai Olvasótér a Krasznahorkai ünnep a Trefort-kertben című eseménysorozat megnyitójának napján)

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Kezdőlap    Belföld    Krasznahorkai-ünneppel nyílt meg az ELTE új campusa

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