Krasznahorkai-ünneppel nyílt meg az ELTE új campusa

Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a csütörtöki megnyitón arról beszélt, hogy a mostani fejlesztés nem jelenti a történeti kert teljes megújulását, de fontos lépés az egyetemi környezet minőségének javításában. Mint mondta, mintegy 60 parkolóhely szűnt meg a területen, a beruházás költsége pedig nagyjából tíz új parkolóhely kialakításának felelt meg.

Bartus Dávid dékán kiemelte: megújult teret rövid idő alatt birtokba vették a hallgatók, ami jelzi az egyetemi közösségi terek iránti igényt. Hozzátette: a beruházás a Trefort kert átfogó fejlesztésének a része, amely több ütemben folytatódik.

A felújított Trefort-kert hivatalos megnyitója után indult Krasznahorkai László tiszteletére rendezett programsorozat. A csütörtöki rendezvényeket követően pénteken kerül sor Krasznahorkai László díszdoktori avatására az egyetemen.

(Nyitóképünkön: Az ELTE Bölcsésztudományi Kar könyvtári központi olvasótermében kialakított Krasznahorkai Olvasótér a Krasznahorkai ünnep a Trefort-kertben című eseménysorozat megnyitójának napján)